Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell’Utri

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 17:00, a Messina presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro, ex bar Select, si terrà una conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati per il Consiglio Comunale. Interverranno l’Avv. Massimo Dell’Utri, Coordinatore regionale di Noi Moderati, nei giorni scorsi nominato Sottosegreterio al Ministero degli Esteri e l’On. Saverio Romano, Coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, l’on. Roberto Corona segretario provinciale del partito. Sarà presente il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, insieme ad Alessandro Costa e Alessandro Cacciotto Presidenti del primo e terzo Quartiere. All’incontro parteciperanno i 32 candidati al Consiglio Comunale e i candidati ai Quartieri, insieme ad amici, sostenitori ed elettori, in un momento di confronto e condivisione fondamentale per il futuro della città.