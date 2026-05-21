Elezioni comunali Messina, Elly Schelin non sarà in città: per Antonella Russo arriva solo un VIDEO di sostegno

La campagna elettorale a Messina entra nella sua fase decisiva in vista della tornata del 24 e 25 maggio, appuntamento considerato particolarmente importante per il centrosinistra messinese e per la candidatura di Antonella Russo. In un contesto politico non semplice, il centrosinistra si gioca una partita rilevante per il futuro della città e per gli equilibri della coalizione.

Elly Schelin non farà un evento pubblico a Messina

Nonostante l’importanza della tornata elettorale, Elly Schelin non sarà protagonista di un appuntamento pubblico in città. Il leader del Partito Democratico ha scelto di non essere a Messina (non sono noti i motivi) limitandosi a inviare un video di sostegno al centrosinistra e alla candidatura di Antonella Russo. Il sostegno politico del Pd nazionale arriva dunque attraverso un messaggio registrato, senza una manifestazione pubblica nel territorio comunale.

Il video a sostegno del centrosinistra messinese

Nel video inviato a sostegno del centrosinistra messinese, Elly Schelin rivolge un appello diretto agli elettori in vista delle giornate di voto. Il leader dem richiama l’importanza della consultazione e invita a sostenere la candidata sindaca e la squadra per il consiglio comunale. Schelin dichiara testualmente: “il 24 e 25 maggio si gioca il futuro di Messina. Vi chiedo di sostenere Antonella Russo, è la persona giusta per rilanciare la città. Vi chiedo anche di sostenere i candidati al consiglio comunale”.