Elezioni comunali Messina, è caos sui sondaggi. Scurria: “perché compare De Luca e chi li sta pagando?”

La campagna elettorale per il Comune di Messina, nelle ultime ore, si accende attorno al tema dei sondaggi elettorali. A sollevare il caso è Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che contesta la presenza del nome di Cateno De Luca in alcune rilevazioni che gli sarebbero state segnalate tramite messaggi audio ricevuti da amici. La notizia politicamente più rilevante riguarda proprio la denuncia pubblica di Scurria, che parla di “sondaggi fake” e mette in dubbio la correttezza del quadro proposto agli elettori. Secondo il candidato sindaco, l’inserimento di De Luca nelle rilevazioni sarebbe un elemento anomalo, perché il nodo centrale, nella sua ricostruzione, è se De Luca sia o meno candidato alla carica di sindaco di Messina.

Per Scurria Messina merita chiarezza

Nel suo intervento, Marcello Scurria usa toni netti e polemici, rivendicando la necessità di trasparenza nel confronto elettorale. Il candidato sindaco di centrodestra dichiara testualmente: “sondaggi fake. Sto ricevendo mille audio da amici che mi segnalano una cosa assurda: nei sondaggi compare Cateno De Luca. Ma io mi chiedo: De Luca è candidato a sindaco di Messina? Che li sta pagando questi sondaggi? Forse qualcuno ha bisogno di mettere sempre il suo nome per tenere in piedi un sistema che ormai i messinesi hanno capito benissimo. Messina merita chiarezza, non giochi di prestigio”.