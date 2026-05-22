Elezioni Comunali Messina, De Luca su Scurria: “ha fatto una campagna elettorale vergognosa”

Cateno De Luca è intervenuto a Piazza Duomo, a Messina, a sostegno di Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, nella fase conclusiva della campagna elettorale. Dal palco, De Luca ha rivendicato il ruolo di Basile nella competizione per la guida della città e ha lanciato un duro attacco a Marcello Scurria e alla campagna elettorale portata avanti da “Qui Marcello”. La notizia politicamente più rilevante è proprio il tono dello scontro finale. De Luca ha definito Basile “protagonista assoluto” della campagna, sottolineandone serietà e professionalità, mentre ha usato parole durissime contro Scurria, accusandolo per il modo in cui avrebbe condotto la competizione elettorale.

Cateno De Luca a Piazza Duomo per sostenere Federico Basile

La chiusura della campagna elettorale di Federico Basile a Piazza Duomo ha visto la presenza di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e figura centrale del percorso politico che sostiene l’ex sindaco. L’intervento di De Luca ha avuto un forte valore politico. Non si è trattato soltanto di una presenza di sostegno, ma di un messaggio diretto alla città e agli avversari, nel momento decisivo prima del voto. De Luca ha scelto di chiudere la campagna mettendo al centro la figura di Federico Basile, presentandolo come il candidato che, secondo la sua lettura, ha saputo interpretare con maggiore forza e credibilità la corsa per Palazzo Zanca.

De Luca: “Federico Basile protagonista assoluto per la guida di questa città”

Nel suo intervento a Piazza Duomo, Cateno De Luca ha rivendicato il percorso compiuto da Federico Basile durante la campagna elettorale. De Luca ha dichiarato: “chiudiamo a Messina una campagna elettorale che ha visto Federico Basile protagonista assoluto per la guida di questa città. Nonostante la vergognosa campagna elettorale portata avanti da “Qui Marcello”, Federico ha dato dimostrazione di grande serietà e professionalità. Scurria hai fatto schifo in questa campagna elettorale e sarà candidato alle regionali in quota Siracusano-Occhiuto”.

L’attacco a “Qui Marcello” e a Marcello Scurria

La parte più dura dell’intervento di Cateno De Luca riguarda Marcello Scurria e la campagna di “Qui Marcello”. Il leader di Sud chiama Nord ha parlato di una campagna “vergognosa”, contrapponendola alla serietà e alla professionalità attribuite a Federico Basile. L’affondo è stato netto e personale. De Luca ha detto: “Scurria hai fatto schifo in questa campagna elettorale”. Una frase che conferma il livello dello scontro politico nella fase finale della competizione messinese. Nel comizio di chiusura, quindi, lo scontro tra Sud chiama Nord e il fronte che sostiene Scurria è diventato uno dei temi centrali. De Luca non ha smussato i toni, scegliendo un attacco frontale proprio nell’ultimo appuntamento pubblico della campagna.

Basile presentato come figura di serietà e professionalità

Accanto all’attacco agli avversari, Cateno De Luca ha insistito sul profilo di Federico Basile. Secondo il leader di Sud chiama Nord, Basile avrebbe dato “dimostrazione di grande serietà e professionalità” durante la campagna elettorale. Questo passaggio rafforza la narrazione costruita attorno alla candidatura di Basile: un candidato amministratore, chiamato a guidare la città nel solco del percorso politico avviato negli anni precedenti. La chiusura in Piazza Duomo ha quindi avuto anche la funzione di consolidare l’immagine di Basile davanti ai sostenitori, presentandolo come alternativa credibile e competente in una campagna descritta da De Luca come segnata da attacchi e tensioni.

Il riferimento alle regionali e all’asse Siracusano-Occhiuto

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha inserito anche un riferimento al futuro politico di Marcello Scurria, sostenendo che sarà candidato alle regionali “in quota Siracusano-Occhiuto”. La frase pronunciata da De Luca è parte della dichiarazione integrale: “Scurria hai fatto schifo in questa campagna elettorale e sarà candidato alle regionali in quota Siracusano-Occhiuto”.