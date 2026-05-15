Elezioni comunali Messina, De Luca e La Vardera nei quartieri: “ascolto e presenza per costruire un’alternativa credibile”

Una giornata di incontri, ascolto e confronto diretto con cittadini, commercianti e realtà territoriali della zona sud di Messina. L’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, e il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, hanno attraversato diversi quartieri della città nell’ambito della campagna elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Antonella Russo. Il tour ha fatto tappa a Briga Marina, Mili Marina, Mercato Vascone, Porto di Tremestieri, Pistunina e Bisconte, toccando alcune delle aree che maggiormente vivono criticità irrisolte e carenze infrastrutturali.

Nel corso degli incontri, che ha visto la partecipazione di Antonella Russo, sono emersi temi centrali per il territorio

Nel corso degli incontri, che ha visto la partecipazione di Antonella Russo, sono emersi temi centrali per il territorio, dalla difesa costiera tra Giampilieri e Ponte Schiavo alle criticità legate alla pulizia delle spiagge e agli impianti di sollevamento nella zona di Briga Marina, passando per l’impianto di compostaggio di Mili, lo sbaraccamento, la situazione del Porto di Tremestieri e la necessità di riqualificare l’area ex Sanderson. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle criticità legate all’attuale collocazione del Mercato Vascone e ai gravi ritardi nei lavori per il ritorno dell’area mercatale nella sua sede storica.

Nel quartiere di Bisconte, inoltre, è stata affrontata la questione legata agli interventi di risanamento e alle preoccupazioni dei residenti rispetto al proprio futuro abitativo. Al centro del confronto anche i ritardi nei lavori finanziati con i fondi Pinqua e la necessità di evitare che si ripropongano modelli di sbaraccamento che in passato non hanno prodotto un reale miglioramento della qualità della vita.

“In questa giornata abbiamo raccolto segnalazioni, preoccupazioni, ma anche proposte concrete da parte di tanti residenti che chiedono semplicemente attenzione e risposte. Troppo spesso – dichiara Antonio De Luca – la zona sud è stata ricordata solo durante le campagne elettorali. Noi crediamo, invece, che serva presenza costante, ascolto e una visione chiara per il futuro di questi territori”.

Aggiunge Ismaele La Vardera: “oggi con Antonio De Luca siamo stati tra la gente e nelle periferie di Messina. Abbiamo sentito nella gente la voglia di cambiamento e noi ce la stiamo mettendo tutta. Tornerò lunedì sempre con Antonio. Messina in queste amministrative è un laboratorio politico che potrebbe essere devastante anche a livello regionale. La lista ‘La Vardera e Movimento 5 Stelle’ faranno un grande risultato e soprattutto dimostra come le opposizioni sono compatte e unite, fianco a fianco prima per una Messina libera e poi per una regione libera”.