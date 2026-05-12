Elezioni comunali Messina, Dc, Pri e Partito Animalista organizzano un incontro pubblico a Palazzo Zanca

Saranno presenti il presidente della Dc on. Renato Grassi, il segretario organizzativo nazionale dott. Pippo Enea, il segretario nazionale ff prof. Avv. Gianpiero Samorì

DC, PRI, Animalisti

Domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 17,00 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina i rappresentanti di Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista/Ecologista terranno un incontro pubblico per incontrare i cittadini in vista del voto del 24 e 25 maggio. Saranno presenti il presidente della Dc on. Renato Grassi, il segretario organizzativo nazionale dott. Pippo Enea, il segretario nazionale ff prof. Avv. Gianpiero Samorì ed il candidato sindaco Marcello Scurria.

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