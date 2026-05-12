Elezioni comunali Messina, Dc, Pri e Partito Animalista organizzano un incontro pubblico a Palazzo Zanca

Domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 17,00 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina i rappresentanti di Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista/Ecologista terranno un incontro pubblico per incontrare i cittadini in vista del voto del 24 e 25 maggio. Saranno presenti il presidente della Dc on. Renato Grassi, il segretario organizzativo nazionale dott. Pippo Enea, il segretario nazionale ff prof. Avv. Gianpiero Samorì ed il candidato sindaco Marcello Scurria.