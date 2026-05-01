Elezioni Comunali Messina, continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile | INFO e DATE

Continua il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme al candidato presidente della Quarta, Renato Coletta, incontrerà sabato 2 maggio alle 19.30 in Piazza XX settembre i cittadini per presentare nel dettaglio il programma dedicato al quartiere in vista del quinquennio 2026–2031. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto diretto con il territorio, durante il quale verranno illustrate le priorità amministrative e gli interventi previsti per migliorare la qualità della vita nell’area del Centro della città. Al centro del programma, sviluppo urbano, servizi di prossimità, manutenzione e valorizzazione delle risorse locali.

“Questo terzo incontro – sottolinea Basile – sarà cruciale per chiarire in modo concreto quali saranno le iniziative del presidente e gli interventi immediati previsti in ogni Municipalità. Vogliamo proseguire un percorso partecipato, costruito insieme ai cittadini attraverso l’ascolto delle loro esigenze e delle loro idee. Il tour proseguirà toccando tutte le Municipalità, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità e definire una visione amministrativa chiara e partecipata per il futuro di Messina”.

Le date del tour