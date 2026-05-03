Elezioni comunali Messina, Carreri: “Hyerace si dimetta da segretario del Pd”

“Le continue dichiarazioni del segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, che insistono nell’alimentare dubbi e insinuazioni sull’illegittimità della campagna elettorale per la vicenda delle firme, rappresentano un tentativo evidente di spostare l’attenzione dal vero dato politico: il fallimento del centrosinistra messinese”. Così il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Nino Carreri. “Per questo chiediamo con chiarezza le dimissioni di Armando Hyerace da segretario provinciale del PD. Non è accettabile che, invece di confrontarsi sui programmi e sui contenuti, si continui ad avvelenare il clima elettorale con accuse strumentali e prive di fondamento”, rimarca Carreri.

“Il dato politico ormai è sotto gli occhi di tutti: mai nella storia amministrativa della città di Messina il centrosinistra si era presentato con appena due liste, e il Partito Democratico con una sola lista. Per la prima volta, inoltre, il candidato sindaco non è stato in grado di esprimere una propria lista. Un fatto gravissimo che certifica una distanza ormai evidente tra questa classe dirigente e la società civile. Questo significa una cosa sola: nessuno ha voluto metterci la faccia. Ed è questo il vero segnale politico che emerge da questa competizione elettorale”, evidenzia Carreri.

“Esprimiamo, inoltre, solidarietà al popolo elettorale del centrosinistra, che ancora una volta si ritrova penalizzato da una classe dirigente più interessata a difendere sé stessa che a rappresentare i cittadini. Un segretario di partito degno di questo nome, di fronte a un fallimento così evidente – che prescinde perfino dall’esito del voto – dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e fare un passo indietro. Presentarsi ai nastri di partenza in queste condizioni equivale già a una sconfitta politica”, conclude Carreri.