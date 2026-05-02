Elezioni Comunali Messina, Carlotta Previti al fianco di Marcello Scurria: “la città saprà reagire con orgoglio”

In vista delle elezioni comunali che si terranno a Messina il prossimo 24 e 25 maggio, Carlotta Previti, ex vicesindaco e assessore nella giunta di Cateno De Luca e Federico Basile, ha deciso di sostenere con forza il centrodestra ed il candidato sindaco Marcello Scurria. Sotto un post dell’ex commissario al Risanamento non le ha mandate a dire: “la città saprà reagire con orgoglio”. Ricordiamo che Previti è assessore designata nella giunta Scurrria in caso di vittoria.

Le elezioni comunali saranno decisive per capire quale direzione prenderà Messina nei prossimi anni. In un contesto di incertezze politiche ed economiche, ogni voto sarà cruciale, e la città si prepara ad affrontare un futuro che, secondo Carlotta Previti, sarà finalmente segnato dalla capacità di reagire con forza e determinazione.