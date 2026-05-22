Elezioni comunali Messina, cambia la sede di alcune sezioni elettorali

In vista delle consultazioni elettorali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Comune di Messina ricorda ai cittadini che alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state trasferite in nuove sedi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e una migliore organizzazione logistica. Nel dettaglio, le variazioni riguardano le seguenti sezioni:

le sezioni nn. 47, 48, 49, 50 e 248 sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria “G. Catalfamo”, ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse;

sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria “G. Catalfamo”, ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse; le sezioni dalla n. 111 alla n. 118 sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo”, sito in via Natoli n. 81;

sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo”, sito in via Natoli n. 81; le sezioni dalla n. 185 alla n. 193 sono state trasferite dalla scuola Beata Eustochia, sita in via del Fante n. 81, alla scuola Pietro Donato, sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso;

sono state trasferite dalla scuola Beata Eustochia, sita in via del Fante n. 81, alla scuola Pietro Donato, sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso; le sezioni dalla n. 208 alla n. 212 sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico “Città di Firenze”, alla scuola “Evemero da Messina”, sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri;

sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico “Città di Firenze”, alla scuola “Evemero da Messina”, sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri; le sezioni dalla n. 233 alla n. 243 sono state trasferite dalla scuola Albino Luciani, sita a Gazzi-Fucile, alla scuola E. Castronovo, sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro;

sono state trasferite dalla scuola Albino Luciani, sita a Gazzi-Fucile, alla scuola E. Castronovo, sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro; la sezione n. 245 è stata trasferita dai locali della canonica di Cumia Inferiore ai locali del plesso scolastico di Cumia Superiore.

Il Comune invita tutti gli elettori interessati a verificare attentamente la propria sezione e la relativa sede di votazione consultando la tessera elettorale oppure utilizzando la piattaforma “Dove voto”, disponibile al link dovevoto.comune.messina.it.

Il servizio consente di conoscere in pochi secondi la propria sezione elettorale inserendo semplicemente il cognome e il codice fiscale. Attraverso la piattaforma è inoltre possibile visualizzare sulla mappa l’esatta ubicazione del seggio ed essere guidati tramite navigatore GPS direttamente dalla propria posizione. Il servizio è ottimizzato anche per smartphone e tablet.