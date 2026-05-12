Elezioni comunali Messina, Basile presenta “Giovani e Città”: 5 milioni per chi vuole investire nei villaggi

“Questa mattina abbiamo presentato “Giovani e Città: il piano per la Messina del futuro”: una visione costruita insieme alle realtà civiche e associative del territorio e in continuità con quanto avviato dal 2018 a oggi. Un ambito trasversale del nostro programma elettorale che attraversa tutti gli argomenti e le tematiche trattate e si basa sull’idea che bisogna far sì che Messina attragga talenti, produca idee, investa energie e valorizzi le competenze”, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Messina di Sud chiama Nord. “Con il Fondo Futuro Messina Under 40 da 5 mln di euro a fondo perduto vogliamo sostenere chi vuole investire nei quartieri e nei villaggi, trasformando i vuoti urbani in nuove opportunità. Con Messina Start Up City Competition continuiamo a costruire un ecosistema dedicato all’innovazione, alle start up e al coworking, affinché le idee imprenditoriali dei giovani possano nascere, crescere e restare in città. Con il Welcome Office Internazionale, insieme a nuovi strumenti di social housing e al potenziamento del trasporto pubblico, abbiamo pensato a una città che continui a essere a misura di studenti, lavoratori e giovani, da mattina a sera. Negli spazi dell’Ex Fiera immaginiamo lo YoungMe Center: un luogo dedicato a lavoro ma anche ad arte, musica, teatro, cinema, design e produzioni digitali, costruito insieme alle associazioni e ai collettivi giovanili“, rimarca Basile.

“Puntiamo inoltre sulla Green Jobs Academy, per creare nuove competenze e opportunità di lavoro nei settori dell’energia, della sostenibilità, del verde urbano e dell’economia circolare. Questo programma non è fantasia. È la continuità di un lavoro già iniziato. Un percorso che oggi può diventare modello di crescita, partecipazione e attrattività. Messina va avanti se i giovani diventano protagonisti della sua trasformazione. E noi vogliamo continuare questo cammino insieme a loro”, conclude Basile.