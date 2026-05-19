Elezioni comunali Messina: arriva il materiale elettorale, la viabilità nell’area antistante Palazzo Zanca

In occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto provvedimenti viabili finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle operazioni connesse alla distribuzione, al ritiro e alla consegna del materiale elettorale, nonché a facilitare la mobilità dei presidenti e dei componenti dei seggi. Pertanto, saranno adottate temporanee limitazioni alla sosta e al transito nelle aree interessate.

Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 6.00 alle ore 15.00, in via Argentieri, nel tratto antistante Palazzo Zanca compreso tra via Consolato del Mare e via San Camillo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, con apposita segnaletica e barriere, per consentire le operazioni di carico del materiale elettorale destinato alle sezioni cittadine.

Da lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 13.00, fino alle ore 6.00 di martedì 26 maggio 2026, nello stesso tratto di via Argentieri sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, al fine di consentire la sosta dei veicoli impegnati nel rientro dai seggi e dei mezzi utilizzati da presidenti e componenti delle sezioni elettorali per la riconsegna del materiale.

Da lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 13.00, fino alle ore 3.00 di martedì 26 maggio 2026, in via Ludovico Perrone Grande sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, per agevolare la sosta dei veicoli provenienti dai seggi del Comune e della provincia impegnati nella consegna dei plichi elettorali presso la sede distaccata del Tribunale di Messina.