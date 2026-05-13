Elezioni comunali Messina, aperture straordinarie per tessere elettorali e carte d’identità

Il Servizio Elettorale del Comune di Messina informa la cittadinanza che, in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del Servizio Elettorale di Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea, 1 – piano terra, e presso le sedi delle sei Circoscrizioni cittadine.

Le sedi interessate sono:

I Circoscrizione – Vico Petraro n. 6, Tremestieri

II Circoscrizione – Palazzo Servizi, Stadio San Filippo

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira 2”, Camaro San Paolo

IV Circoscrizione – Via dei Mille, is. 88 n. 257

V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina

VI Circoscrizione – Via Consolare Pompea n. 1853 – Ganzirri

Oltre ai consueti orari di ricevimento al pubblico, gli uffici osserveranno le seguenti aperture straordinarie:

venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00;

domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 23.00;

lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 15.00.

La tessera elettorale potrà essere consegnata direttamente al titolare o a un familiare convivente. Per il ritiro da parte di altri soggetti sarà necessario presentare delega firmata dal titolare, corredata da fotocopia del documento d’identità del delegante. Il Comune invita gli elettori a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale e la disponibilità degli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione, così da evitare richieste concentrate nei giorni della votazione. Negli stessi giorni e con i medesimi orari straordinari sarà inoltre possibile richiedere il rilascio della carta d’identità presso l’Ufficio Carte d’Identità di Palazzo Zanca e presso le sedi circoscrizionali sopra indicate. Si ricorda che, per essere ammessi al voto, gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta d’identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Ai fini dell’identificazione è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 14 febbraio 2018.

Le operazioni di voto si svolgeranno: domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 23.00; e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 15.00. Per evitare sovraffollamenti, disguidi o ritardi nelle operazioni di seggio, gli elettori sono invitati a recarsi alle urne sin dalle prime ore della giornata, evitando, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura delle votazioni.