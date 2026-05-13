Elezioni comunali Messina, aperture straordinarie per tessere elettorali e carte d’identità

Elezioni comunali Messina, dal 22 al 25 maggio uffici elettorali e circoscrizioni aperti con orari prolungati per agevolare il rilascio dei documenti necessari al voto

Il Servizio Elettorale del Comune di Messina informa la cittadinanza che, in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del Servizio Elettorale di Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea, 1 – piano terra, e presso le sedi delle sei Circoscrizioni cittadine.

Le sedi interessate sono:

  • I Circoscrizione – Vico Petraro n. 6, Tremestieri
  • II Circoscrizione – Palazzo Servizi, Stadio San Filippo
  • III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira 2”, Camaro San Paolo
  • IV Circoscrizione – Via dei Mille, is. 88 n. 257
  • V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina
  • VI Circoscrizione – Via Consolare Pompea n. 1853 – Ganzirri

Oltre ai consueti orari di ricevimento al pubblico, gli uffici osserveranno le seguenti aperture straordinarie:

  • venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 18.00;
  • domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 23.00;
  • lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 15.00.

 La tessera elettorale potrà essere consegnata direttamente al titolare o a un familiare convivente. Per il ritiro da parte di altri soggetti sarà necessario presentare delega firmata dal titolare, corredata da fotocopia del documento d’identità del delegante. Il Comune invita gli elettori a verificare per tempo il possesso della propria tessera elettorale e la disponibilità degli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione, così da evitare richieste concentrate nei giorni della votazione. Negli stessi giorni e con i medesimi orari straordinari sarà inoltre possibile richiedere il rilascio della carta d’identità presso l’Ufficio Carte d’Identità di Palazzo Zanca e presso le sedi circoscrizionali sopra indicate. Si ricorda che, per essere ammessi al voto, gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta d’identità o ad altro documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Ai fini dell’identificazione è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 14 febbraio 2018.

Le operazioni di voto si svolgeranno: domenica 24 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 23.00; e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle 15.00. Per evitare sovraffollamenti, disguidi o ritardi nelle operazioni di seggio, gli elettori sono invitati a recarsi alle urne sin dalle prime ore della giornata, evitando, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura delle votazioni.

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