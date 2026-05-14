Elezioni comunali Messina, Antonio De Luca e Ismaele La Vardera incontrano cittadini e commercianti

Una giornata di ascolto e confronto diretto con i cittadini nei quartieri della città. È quella in programma venerdì 15 maggio, che vedrà l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, e il deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, impegnati in una serie di appuntamenti sul territorio nell’ambito della campagna elettorale per le amministrative di Messina a sostegno della candidatura a sindaca di Antonella Russo.

L’iniziativa attraverserà diverse aree della città con l’obiettivo di incontrare residenti, commercianti e realtà territoriali, raccogliendo segnalazioni e confrontandosi sulle principali criticità dei quartieri.

Questo il programma della giornata:

ore 10.00 – Briga Marina, fronte Bar De Luca

ore 11.00 – Mili Marina, Stradella per Palamili

ore 12.00 – Mercato Vascone

ore 13.00 – Tremestieri Porto

ore 15.00 – Pistunina, ex Sanderson

ore 16.00 – Bisconte, piazza della Chiesa

“La scelta di toccare la zona sud della città ha il fine di affrontare alcune delle tematiche più importanti che riguardano questo territorio e che sono ancora irrisolte,come la difesa costiera, l’impianto di compostaggio di Mili, lo sbaraccamento, l’eterna incompiuta del porto di Tremestieri e la riqualificazione dell’area ex Sanderson”, specifica l’on. Antonio De Luca. “Abbiamo scelto di fare campagna elettorale tra la gente e nei quartieri perché è lì che si toccano con mano i problemi reali della città. Messina ha bisogno di ascolto, presenza e risposte concrete, non di passerelle o slogan. Il nostro obiettivo è costruire, insieme ad Antonella Russo, un’alternativa credibile che rimetta al centro le periferie, i servizi e la qualità della vita dei cittadini”, conclude il deputato pentastellato.