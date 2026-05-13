Elezioni comunali Messina: alla vigilia del voto la consegna del materiale ai Presidenti di seggio

Il Commissario Straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei, rende noto che in vista delle consultazioni elettorali previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, nella giornata di sabato 23 maggio 2026 saranno effettuate esclusivamente le operazioni preliminari previste dalla normativa vigente. In particolare, come disposto dall’art. 16, comma 1, del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e richiamato dalla circolare prefettizia del 12 maggio 2026, nelle ore pomeridiane di sabato 23 si procederà:

alla consegna ai Presidenti di seggio del materiale occorrente per la votazione;

alla consegna degli elenchi degli elettori autorizzati al voto domiciliare, nei luoghi di cura e nei luoghi di detenzione;

alla ricognizione dei locali destinati alle operazioni elettorali.

Si precisa che il Presidente di seggio, una volta ricevuto il materiale elettorale, ne assume la responsabilità per la conservazione e la custodia. Pertanto, sabato 23 maggio si procederà esclusivamente agli adempimenti preliminari previsti dalla normativa vigente, senza costituzione dei seggi elettorali né svolgimento di attività aperte al pubblico. La costituzione degli uffici elettorali di sezione, le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione e gli ulteriori adempimenti preliminari si svolgeranno, ai sensi dell’art. 31 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, a partire dalle ore 6.00 di domenica 24 maggio 2026, primo giorno di votazione.