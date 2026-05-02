Elezioni comunali Messina, al Cinema Apollo la presentazione delle liste a sostegno di Marcello Scurria

Lunedì 4 maggio alle ore 17:00 presso il cinema Apollo, via Cesare Battisti 111, a Messina, il candidato sindaco Marcello Scurria presenterà ufficialmente le liste che sostengono il progetto “Messina SIcambia”. Saranno presenti i rappresentanti delle forze civiche e dei partiti che affiancano Marcello Scurria verso l’attuazione di un programma innovativo che ridisegna il futuro della città: “Partecipazione – Scurria sindaco per Messina”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Lega Messina”, “Mpa – Grande Sicilia”, “Noi Moderati”, “Dc-Pri-Animalisti”.