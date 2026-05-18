Elezioni comunali Messina, aggiornata la piattaforma “Dove voto” | DETTAGLI

Il Comune di Messina informa i cittadini che è attiva e aggiornata la piattaforma “Dove voto”, accessibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it che consente di conoscere in pochi secondi la propria sezione elettorale inserendo semplicemente il cognome e il codice fiscale. In vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il servizio è stato aggiornato con i dati relativi alla nuova consultazione elettorale, offrendo agli elettori uno strumento semplice, immediato e facilmente accessibile.

Attraverso la piattaforma è possibile visualizzare sulla mappa l’esatta ubicazione della propria sezione elettorale. È inoltre confermata l’integrazione con il navigatore GPS, che permette di raggiungere il seggio di riferimento partendo dalla propria posizione. Il servizio è ottimizzato anche per dispositivi mobili, come smartphone e tablet. Inoltre, per consentire ai cittadini di seguire l’andamento della consultazione elettorale, il Comune ha predisposto una piattaforma dedicata alla visualizzazione dei dati in tempo reale, disponibile all’indirizzo https://elezioni.comune.messina.it.