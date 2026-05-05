Elezioni comunali: Matteo Salvini a Messina, incontro con i candidati al consiglio comunale ed alle municipalità

Dopo gli appuntamenti in Calabria, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Messina, per un importante evento di campagna elettorale. L’ufficio stampa della Lega in Sicilia, in una nota, comunica che “Matteo Salvini torna stasera a Messina per un incontro a tu per tu con tutti i candidati della Lega al Consiglio comunale di Messina ed alle Municipalità. L’arrivo del vice premier è previsto alle 21 al Palazzo della Seta per una cena elettorale con gli oltre 130 candidati di Messina. Matteo Salvini incontrerà anche i quadri e i dirigenti locali della Lega”.