Elezioni comunali, Massimo Nucera: “voglio rilanciare Condofuri con un percorso di sviluppo e valorizzare dei borghi” | INTERVISTA

Massimo Nucera, candidato a sindaco di Condofuri, cittadina della provincia di Reggio Calabria, ha delineato la sua visione per il futuro del comune in un’intervista esclusiva ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. L’intervento di Nucera ha posto l’accento sulla necessità di un rinnovamento profondo per un paese che, secondo lui, da troppo tempo è in una fase di stallo. “Da anni il nostro paese non va avanti, qui è tutto fermo“, ha dichiarato con chiarezza il candidato, sottolineando come la città abbia bisogno di una vera e propria spinta per risolvere le problematiche che la affliggono e tornare a crescere.

Il bisogno di un cambiamento per Condofuri

Nel suo intervento, Massimo Nucera ha parlato della sua candidatura come il primo passo di un percorso che intende intraprendere con un gruppo di amici per riportare Condofuri sulla strada del progresso. Il candidato ha evidenziato la mancanza di sviluppo negli ultimi anni, un periodo in cui la città ha vissuto un notevole rallentamento delle sue attività sociali, economiche e culturali. “Serve un percorso di sviluppo”, ha dichiarato Nucera, facendo intendere che il suo obiettivo principale sarà quello di avviare una serie di azioni concrete per stimolare la crescita, favorire l’occupazione e migliorare la qualità della vita per i cittadini.

Condofuri, infatti, ha bisogno di un’amministrazione capace di promuovere un clima di unione tra i cittadini, con l’intento di ricostruire il tessuto sociale e rilanciare le attività economiche. “La città ha bisogno di unione e tornare alla normalità”, ha aggiunto Nucera, sottolineando la necessità di unire le forze per superare le difficoltà che la comunità ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Il suo programma di governo si propone di mettere al centro proprio questo concetto di coesione, creando spazi di dialogo e collaborazione.

Il rilancio del borgo di Gallicianò: un’opportunità per il turismo

Un tema centrale nella proposta di Massimo Nucera riguarda la valorizzazione del borgo di Gallicianò, un piccolo angolo di Condofuri che potrebbe diventare una delle principali risorse turistiche del comune. “Vogliamo riprendere Gallicianò, sfruttandolo a livello turistico ma anche tutti gli altri borghi del nostro territorio“, ha spiegato il candidato, mettendo in luce una delle sue priorità per il futuro del paese. Gallicianò, infatti, è un borgo dalle grandi potenzialità turistiche, che rappresenta non solo un patrimonio storico e culturale, ma anche una risorsa naturale che potrebbe attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero.