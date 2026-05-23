Elezioni comunali in Calabria: nel 77% dei Comuni candidati sindaco solo uomini, dato più alto in provincia di Reggio

La Calabria si conferma una delle Regioni italiane con il più forte squilibrio di genere nella politica locale. Il dato più rilevante emerge dall’elaborazione del Centro Studi Enti Locali sulle candidature depositate nei Comuni chiamati al voto nelle Regioni a statuto ordinario in occasione delle elezioni amministrative 2026: nel 77% dei Comuni calabresi al voto ci sono esclusivamente uomini candidati sindaco.

Una fotografia che pone una questione politica e culturale di primo piano. La rappresentanza femminile, soprattutto nei piccoli e medi enti locali, resta ancora fortemente limitata. Il dato sulle candidature alla carica di sindaco evidenzia non soltanto una difficoltà nel raggiungimento della parità, ma anche una presenza femminile ancora marginale nei ruoli apicali delle amministrazioni comunali.

Calabria tra le Regioni con il maggiore squilibrio di genere

Secondo quanto emerge dall’elaborazione del Centro Studi Enti Locali, la Calabria presenta uno squilibrio particolarmente marcato nella composizione delle candidature per le elezioni comunali 2026. Il dato del 77% di Comuni con soli uomini candidati sindaco colloca la Regione tra i territori in cui il divario di genere nella competizione politica locale appare più evidente.

Il tema riguarda direttamente la qualità della democrazia locale. La carica di sindaco rappresenta il vertice dell’amministrazione comunale e il fatto che, in oltre tre Comuni su quattro, la competizione sia riservata soltanto a candidati uomini segnala una difficoltà strutturale nell’accesso delle donne ai ruoli di guida politica.

Il dato principale: nel 77% dei Comuni solo candidature maschili

La notizia centrale è chiara: in Calabria, nelle amministrative 2026, il 77% dei Comuni al voto presenta esclusivamente candidature maschili alla carica di sindaco. Questo significa che, nella larga maggioranza dei centri interessati dalla tornata elettorale, gli elettori non troveranno alcuna donna tra le opzioni per la guida dell’amministrazione comunale.

Il dato assume un peso ancora maggiore perché riguarda la politica di prossimità, quella più vicina ai cittadini. I Comuni sono il primo livello delle istituzioni, il luogo in cui si decidono servizi, sviluppo urbano, politiche sociali, gestione del territorio e relazioni con le comunità. La scarsa presenza femminile nelle candidature a sindaco rischia quindi di ridurre la pluralità delle prospettive nel governo locale.

Reggio Calabria, l’86% dei Comuni al voto con soli uomini candidati sindaco

Restringendo l’analisi al livello provinciale, emergono territori in cui le criticità sono ancora più marcate. La provincia di Reggio Calabria registra l’86% di Comuni con sole candidature maschili alla carica di sindaco.

Il dato reggino supera già in modo netto la media regionale e conferma una difficoltà significativa nel promuovere candidature femminili nei ruoli di vertice. In provincia di Reggio Calabria, dunque, la presenza delle donne nella competizione per la guida dei Comuni risulta particolarmente ridotta.

Questa percentuale evidenzia una questione che non può essere letta solo in termini numerici. La composizione delle candidature racconta anche i meccanismi di selezione della classe dirigente locale, il peso delle reti politiche e civiche, la capacità dei territori di favorire percorsi di leadership femminile e di rendere più equilibrata la partecipazione alla vita pubblica.

Catanzaro, l’88% tra le percentuali più elevate d’Italia

Ancora più alta la percentuale registrata nella provincia di Catanzaro, dove l’88% dei Comuni presenta esclusivamente uomini candidati sindaco. Secondo quanto riportato nella nota, si tratta di una delle percentuali più elevate d’Italia.

Il dato catanzarese rappresenta uno dei punti più critici dell’elaborazione. Una percentuale così alta indica che la competizione per la fascia tricolore resta quasi completamente maschile nella grande maggioranza dei Comuni interessati dal voto.

La provincia di Catanzaro diventa così un caso particolarmente significativo nel quadro dello squilibrio di genere nelle elezioni comunali in Calabria. Il dato richiama l’attenzione sulla necessità di comprendere perché, nonostante il dibattito pubblico sulla rappresentanza e sulle pari opportunità, la presenza femminile nelle candidature a sindaco continui a essere così limitata.

Quote rosa, nei piccoli Comuni resta il nodo delle liste

Lo squilibrio non riguarda soltanto le candidature a sindaco. Anche nelle liste dei consiglieri comunali, i piccoli enti continuano a mostrare forti difficoltà nel raggiungimento degli equilibri di genere.

Secondo l’elaborazione, il 51% dei Comuni sotto i 5mila abitanti non centra gli obiettivi sulle quote rosa previsti dalla normativa. Il dato mostra come la difficoltà di garantire una rappresentanza equilibrata non si fermi ai vertici, ma coinvolga anche la composizione delle liste consiliari.

Nei piccoli Comuni il problema appare particolarmente radicato. La formazione delle liste può risentire di contesti sociali più ristretti, dinamiche locali consolidate e minore disponibilità di candidature, ma il risultato finale resta quello di una presenza femminile insufficiente rispetto agli obiettivi previsti.

Politica locale e rappresentanza femminile: una questione aperta

La fotografia offerta dal Centro Studi Enti Locali apre una riflessione più ampia sulla rappresentanza femminile nella politica calabrese. Le elezioni amministrative 2026 mostrano che la strada verso un reale equilibrio di genere è ancora lunga, soprattutto nei livelli istituzionali più vicini ai cittadini.

La presenza delle donne nelle istituzioni locali non è soltanto una questione di numeri o di adempimenti normativi. Riguarda la possibilità di costruire amministrazioni più rappresentative, capaci di includere esperienze, competenze e sensibilità diverse. Quando le candidature sono quasi esclusivamente maschili, la competizione democratica perde una parte importante della società.

Il significato politico del dato calabrese

Il dato del 77% di Comuni con soli uomini candidati sindaco rappresenta un segnale forte per partiti, movimenti civici e amministratori locali. La selezione delle candidature resta uno dei momenti decisivi per misurare la reale apertura dei sistemi politici territoriali alla partecipazione femminile.

In Calabria, secondo l’elaborazione, questa apertura appare ancora insufficiente. Le percentuali di Reggio Calabria e Catanzaro, rispettivamente all’86% e all’88%, mostrano che il problema non è episodico, ma diffuso e particolarmente accentuato in alcune aree provinciali.

Una sfida per partiti, liste civiche e territori

Le amministrative sono spesso caratterizzate da liste civiche, coalizioni locali e candidature costruite attorno a reti territoriali. Proprio per questo, il tema dello squilibrio di genere chiama in causa non solo i partiti tradizionali, ma l’intero sistema politico e sociale dei Comuni.

Favorire una maggiore presenza femminile nelle candidature a sindaco e nelle liste consiliari significa lavorare prima della campagna elettorale, costruendo percorsi di partecipazione, formazione e responsabilità. Il dato emerso per le elezioni comunali in Calabria segnala che questi percorsi, in molti territori, non sono ancora sufficientemente forti.

Il voto amministrativo e il futuro della rappresentanza in Calabria

Le elezioni amministrative 2026 diventano così un banco di prova non solo per i singoli Comuni chiamati al rinnovo, ma anche per la qualità della rappresentanza politica regionale. La Calabria si presenta al voto con un dato che evidenzia una forte prevalenza maschile nelle candidature alla carica di sindaco e difficoltà diffuse nel rispetto degli equilibri di genere nelle liste dei piccoli enti.

La questione non si esaurisce nel momento elettorale. Dopo il voto, resterà aperto il tema di come costruire una classe dirigente locale più equilibrata, capace di coinvolgere maggiormente le donne nei processi decisionali e nelle responsabilità amministrative.

Il dato che interroga la democrazia locale

La fotografia consegnata dall’elaborazione del Centro Studi Enti Locali è netta: in Calabria, nel 77% dei Comuni al voto, gli elettori troveranno solo uomini tra i candidati alla carica di sindaco. A Reggio Calabria la percentuale sale all’86%, mentre a Catanzaro raggiunge l’88%, tra le percentuali più alte d’Italia. Nei Comuni sotto i 5mila abitanti, inoltre, il 51% non raggiunge gli obiettivi sulle quote rosa nelle liste dei consiglieri comunali.

Sono numeri che raccontano una criticità profonda della politica locale calabrese. La rappresentanza di genere resta una sfida aperta e urgente, perché la democrazia comunale, per essere davvero vicina ai cittadini, deve poter rappresentare in modo più equilibrato l’intera comunità.