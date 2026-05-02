Elezioni Comunali, il Tar riammette una lista esclusa in una cittadina della Calabria

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla lista “Grisolia Bene Comune”, disponendo la riammissione della lista e del candidato sindaco Antonio Longo alle elezioni comunali di Grisolia, in programma il 24 e 25 maggio 2026. La decisione è arrivata questa mattina, durante una seduta straordinaria del Tar. I giudici amministrativi, tenuto conto della “peculiarità della vicenda”, hanno disposto la compensazione delle spese legali tra le parti. Il ricorso della lista “Grisolia Bene Comune” era stato depositato dall’avvocato Luigi Crusco con l’obiettivo di ottenere l’annullamento del provvedimento della Commissione elettorale circondariale di Paola, che aveva escluso la lista. La ricusazione era stata motivata da presunte irregolarità attribuite al pubblico ufficiale incaricato della predisposizione dei moduli per la raccolta delle sottoscrizioni.

Secondo quanto stabilito dal Tar Calabria “il contesto unitario del documento e l’unicità del soggetto, al contempo autenticatore delle sottoscrizioni e certificatore dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali, consente di ritenere che l’unica sottoscrizione, pur apposta nel solo riquadro di sinistra, sia riferita all’insieme delle attività svolte dal funzionario incaricato dal sindaco. Quindi, benché la firma dell’autenticatore sia apposta solo nel riquadro destro, essa vale a ritenere autenticate anche le firme dei sottoscrittori”.