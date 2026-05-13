Elezioni comunali: il ministro Abodi a Messina, visita allo stadio “Franco Scoglio”

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, affiancato dal candidato sindaco Marcello Scurria e dal sottosegretario e vicesindaco designato Matilde Siracusano, sarà a Messina domani 14 maggio per verificare di persona le condizioni degli impianti sportivi cittadini. Il Ministro in apertura visiterà lo stadio Franco Scoglio dove è previsto un punto stampa alle 11,45. Abodi a seguito verificherà personalmente anche le condizioni di altre strutture sportive cittadine.

La visita del Ministro si inquadra nel contesto delle iniziative poste in essere dal candidato sindaco Marcello Scurria per la valorizzazione e il rilancio dell’impiantistica sportiva e le politiche giovanili, punti fondamentali del programma elettorale