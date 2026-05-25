Elezioni comunali Giardini Naxos, vince Agatino Bosco: sconfitta per Salvo Puccio di Sud chiama Nord

Agatino Salvatore Bosco è il nuovo sindaco di Giardini Naxos, ottenendo una vittoria netta. A uscire sconfitto è Salvo Puccio, candidato sostenuto da Sud Chiama Nord e fedelissimo di Cateno De Luca. La sua strategia comprendeva tre liste collegate e un totale di 33 candidati al Consiglio comunale, tra cui anche due liste “civetta” pensate per intercettare preferenze e voto disgiunto.

Alla chiusura delle operazioni di scrutinio Bosco è sindaco con 2517, il 50,42% delle preferenze, contro i 2324 (46,55%) di Puccio.