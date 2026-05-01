Elezioni Comunali, domani la presentazione del programma e degli assessori designati di “Rinascita Messina”

“Si terrà domani, 2 maggio alle ore 17:30, presso il nostro comitato in via Giordano Bruno angolo via Nino Bixio, la conferenza stampa di presentazione degli assessori designati e delle deleghe che saranno loro assegnate. Nel corso della stessa, verranno discusse le deleghe che il candidato sindaco, ing. Gaetano Sciacca intende tenere per se“, lo scrive in una nota “Rinascita Messina”.
“Interverrà il dott. Angelo Giorgianni, candidato alla presidenza della regione Siciliana e avvocato presentatore del ricorso al Tar con richiesta di sospensiva di queste amministrative, che sarà trattato dal tribunale amministrativo il 5 maggio. Interverranno inoltre Renato De Luca per il partito Comunista Italiano oltre a tutti gli assessori designati”, conclude la nota.