Elezioni comunali: clamoroso pareggio a Mandatoriccio, si torna a votare

Mandatoriccio, comune in provincia di Cosenza, tornerà al voto i prossimi 7 e 8 giugno 2026 per una ragione tanto rara quanto politicamente rilevante. Il risultato finale delle elezioni comunali ha infatti confermato il pareggio tra Cataldo Iozzi e Teresa Maria Villella. Il dato conclusivo è di perfetta parità: 852 voti a 852. Un risultato confermato anche dal portale Eligendo, che cristallizza una situazione eccezionale e rinvia la scelta del prossimo sindaco a una nuova consultazione elettorale.

Scheda contestata nella sezione 3

Le operazioni di scrutinio nella sezione 3 si sono protratte più del dovuto, fino in serata, a causa di una scheda contestata. La scheda è stata attribuita a Iozzi, ma secondo i rappresentanti della coalizione di Villella avrebbe dovuto essere annullata. Al centro della contestazione c’era il segno apposto sulla scheda. Secondo quanto riferito, non era presente sul simbolo la classica croce, ma un segno grafico diverso, descritto come un semplice trattino. Proprio questa interpretazione ha alimentato il confronto tra le parti durante lo scrutinio.