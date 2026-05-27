Elezioni Comunali, Cateno De Luca: “Messina ignorata da Porta a Porta, è razzismo o cos’altro?”

La polemica arriva direttamente da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che contesta “il trattamento riservato a Messina nel corso della trasmissione Porta a Porta“. Al centro della denuncia politica c’è l’assenza, secondo De Luca, di “riferimenti alla città dello Stretto e al risultato amministrativo del movimento, mentre sarebbero stati citati altri centri chiamati al voto e i candidati riconducibili agli schieramenti di centrodestra e centrosinistra“. Un’omissione che De Luca interpreta come un fatto grave, tanto da chiamare in causa anche Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai.

La denuncia di Cateno De Luca sull’assenza di Messina

De Luca afferma scrive sui social: “si tratta di razzismo … o di cosa? Ieri Porta a porta non ci ha nominati, non ha menzionato proprio Messina. Hanno fatto riferimento solo ai candidati di centrodestra e centrosinistra delle altre città al voto. Messina no! Hanno solo citato Enna e Agrigento! Solo per Venezia, Reggio Calabria e Salerno ci sono i servizi dedicati. Chissà che ne pensa la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia? Non chiediamo di citare la città di Messina come unica città metropolitana amministrata da un monocolore – Sud chiama Nord – che si è affermato a furor di popolo per ben tre volte a contro tutti ma almeno essere presi nella giusta considerazione e’ il minimo che si possa pretendere”.