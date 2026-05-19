Elezioni Comunali Bruzzano: Vincenzo Maria Romeo fa un passo indietro, ritira la candidatura a sindaco

“Dopo un’attenta riflessione personale, umana e politica, maturata con senso di responsabilità e con profondo rispetto verso la comunità di Bruzzano Zeffirio, cittadina in provincia di Reggio Calabria, comunico la decisione di compiere un passo indietro rispetto alla mia candidatura alla carica di Sindaco con la lista “Lavoro, Natura e Progresso”. Lo afferma Vincenzo Maria Romeo, candidato alla carica di Sindaco nella lista “Lavoro, Natura e Progresso”.

Per Romeo Bruzzano ha bisogno oggi di unità, equilibrio, competenza amministrativa

È una scelta che nasce non da disimpegno, né da rinuncia ai valori che hanno animato la mia disponibilità, ma da una valutazione più ampia e prospettica sul futuro del nostro paese. Bruzzano ha bisogno oggi di unità, equilibrio, competenza amministrativa e capacità di ricomporre sensibilità diverse attorno a un progetto serio, concreto e condiviso.

In questo senso, ritengo che la candidatura a Sindaco di Giuseppe Cuzzola, alla guida della lista “Unione Democratica”, possa rappresentare una figura capace di raccogliere, integrare e valorizzare anche quelle proposte che avevano ispirato il mio percorso: la cura del territorio, la tutela dell’identità storica e culturale di Bruzzano, l’attenzione alle fragilità sociali, il rilancio dei servizi, la valorizzazione delle risorse ambientali, il dialogo con i giovani e con tutte le energie vive della comunità.

Romeo spiega il passo indietro

“Il mio passo indietro vuole essere, dunque, un gesto di responsabilità e di rispetto verso il paese. In una piccola comunità, la politica non dovrebbe mai trasformarsi in contrapposizione sterile, ma rimanere spazio di ascolto, costruzione e servizio. Quando l’interesse collettivo lo richiede, anche arretrare può diventare un modo diverso, ma non meno importante, di contribuire. Ringrazio sinceramente quanti mi hanno manifestato stima, fiducia e vicinanza. A loro dico che le idee, le sensibilità e le proposte emerse in questo percorso non andranno disperse. Continueranno a vivere in un confronto civile, serio e costruttivo, orientato esclusivamente al bene di Bruzzano Zeffirio. Auspico che questa fase elettorale possa svolgersi in un clima di rispetto reciproco, sobrietà istituzionale e amore autentico per il paese. Bruzzano merita una stagione nuova, capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici, e di costruire il futuro attraverso il contributo responsabile di tutti”, conclude la nota.