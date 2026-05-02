Elezioni Comunali, Basile sul Viale San Martino: “è il simbolo di una Messina più moderna e accessibile”

Mentre si avvicinano le elezioni comunali di Messina, il candidato sindaco Federico Basile, sostenuto dalle 15 liste di Sud chiama Nord, ha tracciato la sua visione per il futuro della città, focalizzandosi su un progetto che rappresenta una delle sue priorità principali: la trasformazione di Viale San Martino. Un’area che, secondo Basile, diventerà il polo urbano simbolo della Messina del futuro, più moderna, più vivibile e più accessibile.

“L’isola pedonale di Viale San Martino è un polo urbano che, insieme alla riqualificata Piazza Cairoli, e dopo la conclusione dei lavori di ammodernamento della linea tranviaria, rappresenta il simbolo della nostra visione di Messina. Una città più moderna, più curata, più accessibile. Più umana. Meno traffico, più qualità della vita. Non è solo un cambiamento urbano. È un nuovo modo di vivere Messina”, conclude Basile.