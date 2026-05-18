Elezioni comunali Barcellona Pozzo di Gotto, Siracusano e Musumeci al fianco di Nicola Barbera

Una serata intensa a Barcellona Pozzo di Gotto ha visto protagonisti il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Nello Musumeci, il sottosegretario Matilde Siracusano e il candidato sindaco del centrodestra, Nicola Barbera. L’evento, organizzato per sostenere la candidatura di Barbera, rappresenta un momento chiave nella fase finale della campagna elettorale, a pochi giorni dal voto.

La candidatura di Nicola Barbera: una scelta strategica

“Una bella serata a Barcellona Pozzo di Gotto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Nello Musumeci e il candidato sindaco del centrodestra Nicola Barbera”, ha dichiarato Matilde Siracusano, sottolineando l’importanza di un sostegno compatto del centrodestra in città. La presenza di figure politiche di rilievo nazionale e regionale conferma l’attenzione del centrodestra nazionale verso una delle realtà urbane più significative della provincia.

Sostegno politico e mobilitazione finale

In vista della chiusura della campagna elettorale, il messaggio di Siracusano è chiaro e diretto: “Mancano pochi giorni alla fine di questa campagna elettorale… Forza Nicola, siamo tutti con te”. Le dichiarazioni ribadiscono l’impegno del centrodestra nel sostenere il candidato e mobilitare l’elettorato locale, sottolineando come la coalizione punti a consolidare consenso e fiducia nella figura di Barbera.