Elezioni comunali Barcellona Pozzo di Gotto, al via lo spoglio: super sfida tra 3 candidati

A Barcellona Pozzo di Gotto è iniziato lo spoglio elettorale dopo la due giorni di urne aperte. La consultazione amministrativa entra così nella fase decisiva, quella del conteggio dei voti, con l’attenzione puntata non solo sui risultati, ma anche sul quadro politico che ha preceduto e accompagnato questa tornata. Notizia rilevante riguarda l’assenza del sindaco uscente Pinuccio Calabrò, rimasto fuori dalla competizione dopo la mancata ricandidatura da parte della sua coalizione. Un elemento che ha segnato in modo significativo la vigilia elettorale e che rappresenta uno dei passaggi politici centrali di questa sfida amministrativa.

Il centrodestra compatto su Nicola Barbera

Nel campo del centrodestra, la coalizione si è presentata unita attorno al nome di Nicola Barbera. Dopo l’uscita di scena di Calabrò, le forze politiche dell’area hanno trovato una sintesi convergendo su una candidatura condivisa. La scelta di puntare su Barbera ha rappresentato il tentativo di ricompattare il campo e di presentarsi agli elettori con un profilo unitario. La compattezza del centrodestra è stata individuata come elemento chiave per affrontare la competizione elettorale, soprattutto dopo una fase politica segnata dalla mancata ricandidatura del sindaco uscente. La candidatura di Nicola Barbera si inserisce dunque in un percorso di riorganizzazione interna alla coalizione. L’obiettivo dichiarato dal quadro politico emerso è quello di offrire agli elettori una proposta unitaria, capace di tenere insieme le diverse anime del centrodestra cittadino e di affrontare la sfida amministrativa con una linea condivisa.

David Bongiovanni candidato del centrosinistra

Sul fronte opposto, il centrosinistra ha schierato David Bongiovanni, consigliere comunale uscente. La sua candidatura si inserisce in una strategia che punta su una figura già presente nell’attività amministrativa cittadina. Il profilo di Bongiovanni richiama quindi l’esperienza maturata all’interno del Consiglio comunale e un radicamento politico costruito nel territorio. La scelta del centrosinistra appare orientata a intercettare il consenso degli elettori attraverso una candidatura già conosciuta nel contesto amministrativo locale. In una competizione caratterizzata da equilibri ridefiniti e da una forte attenzione agli assetti politici cittadini, la presenza di David Bongiovanni rappresenta per il centrosinistra a Barcellona Pozzo di Gotto una proposta fondata sulla continuità dell’impegno istituzionale e sulla conoscenza delle dinamiche amministrative.

Melangela Scolaro per Sud Chiama Nord

A completare il quadro dei candidati c’è Melangela Scolaro, scelta dall’onorevole Cateno De Luca per rappresentare il movimento Sud Chiama Nord. La candidatura si inserisce nella strategia politica del movimento, sempre più presente nelle dinamiche elettorali locali. La decisione di De Luca di puntare su Scolaro conferma la volontà di incidere anche nel contesto di Barcellona Pozzo di Gotto, offrendo agli elettori una terza opzione rispetto ai tradizionali schieramenti. La presenza di Sud Chiama Nord contribuisce così ad ampliare il quadro politico della consultazione, introducendo un ulteriore elemento di competizione. La candidatura di Melangela Scolaro assume quindi un ruolo significativo nel confronto elettorale, perché si colloca fuori dalla contrapposizione classica tra centrodestra e centrosinistra e punta a rappresentare una proposta alternativa per l’elettorato cittadino.

Lo spoglio elettorale e l’attesa per il risultato

Con l’avvio dello spoglio a Barcellona Pozzo di Gotto, la fase politica lascia spazio al conteggio delle schede. Dopo due giorni di urne aperte, l’attenzione si concentra ora sull’esito del voto e sulla capacità dei candidati di raccogliere consenso in un quadro segnato da una novità rilevante: l’assenza del sindaco uscente dalla competizione. La sfida si gioca tra Nicola Barbera, sostenuto dal centrodestra unito, David Bongiovanni, candidato del centrosinistra e consigliere comunale uscente, e Melangela Scolaro, espressione di Sud Chiama Nord. Tre profili diversi, tre strategie politiche differenti e un contesto elettorale segnato dal rimescolamento degli equilibri.

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