Elezioni comunali Barcellona Pozzo di Gotto, i risultati: testa a testa tra Barbera e Scolaro

Con un’affluenza del 66,86%, leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata, le elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto mostrano un confronto molto equilibrato tra i principali candidati. La sfida è al momento in corso, con un testa a testa tra Barbera, che ha raccolto 6.047 voti, e Scolaro, che guida leggermente con 6.934 voti.

Percentuali e distacchi

A spoglio ancora in corso, i due candidati principali risultano attestati rispettivamente al 40,09% per Barbera e al 40,02% per Scolaro, confermando un equilibrio quasi perfetto tra le due opzioni politiche. L’avversario Bongiovanni segue a distanza, con 3.447 voti che corrispondono al 19,89% delle preferenze, mostrando un distacco significativo dai leader del confronto.

L’affluenza e il contesto elettorale

Il calo dell’affluenza al 66,86%, seppur lieve, indica una leggera flessione rispetto alle precedenti elezioni e segnala come la mobilitazione degli elettori sia stata cruciale in questa tornata elettorale. La competizione serrata tra Barbera e Scolaro riflette la polarizzazione della cittadinanza e la forte attenzione ai programmi e alle strategie dei candidati per guidare Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi anni.