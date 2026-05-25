Elezioni comunali Anoia: De Marzo confermato sindaco, battuto Sciotto

Nel piccolo comune di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, la corsa per la poltrona di sindaco si è conclusa con la conferma di Alessandro De Marzo alla guida della comunità. Il primo cittadino uscente ha vinto nettamente le elezioni comunali, mantenendo lo “scettro” di sindaco e superando lo sfidante Angelo Sciotto, consigliere comunale uscente. La notizia principale per i cittadini di Anoia è dunque la continuità amministrativa: Alessandro De Marzo resta sindaco del comune reggino, dopo un confronto elettorale che lo ha visto prevalere in modo chiaro.

La sfida elettorale tra De Marzo e Sciotto

La competizione per la carica di primo cittadino ha avuto come protagonisti due figure già note alla vita amministrativa locale. Da una parte Alessandro De Marzo, sindaco della comunità; dall’altra Angelo Sciotto, consigliere comunale uscente. Il voto ha quindi messo di fronte due profili interni al panorama politico e amministrativo di Anoia, in una sfida che aveva al centro la guida del piccolo comune della provincia di Reggio Calabria.

Una vittoria netta per Alessandro De Marzo

A vincere le elezioni ad Anoia è stato nettamente De Marzo, che mantiene la carica di sindaco. Il risultato conferma la fiducia accordata dagli elettori al primo cittadino, chiamato ora a proseguire il proprio percorso amministrativo alla guida della comunità. La conferma di Alessandro De Marzo sindaco rappresenta l’elemento più rilevante dell’esito elettorale: nel comune reggino non cambia la guida dell’amministrazione, con il sindaco uscente che conserva il ruolo di primo cittadino.

Anoia conferma il proprio sindaco

Nel quadro delle elezioni comunali in provincia di Reggio Calabria, il caso di Anoia si segnala per la riconferma del sindaco uscente. La comunità ha scelto di affidare nuovamente la guida del comune ad Alessandro De Marzo, mentre Angelo Sciotto non è riuscito a conquistare la poltrona di sindaco.

Il voto consegna dunque un risultato chiaro: De Marzo resta alla guida di Anoia e mantiene lo “scettro” di primo cittadino, chiudendo la competizione elettorale con una vittoria netta.