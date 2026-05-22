Elezioni Comunali, Amici di Villa San Giuseppe: “Valla del Gallico e Reggio Nord siano protagoniste nel futuro della città”

“L’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” esprime grande soddisfazione per il percorso civico e partecipativo portato avanti nelle ultime settimane, in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Reggio Calabria. In queste settimane Villa San Giuseppe è diventata un autentico luogo di confronto democratico, partecipazione e dialogo con il territorio, riportando finalmente al centro dell’attenzione politica e istituzionale le periferie della Vallata del Gallico e dell’intera area nord della città. L’Associazione è infatti riuscita ad interloquire con tutti e quattro i candidati alla carica di Sindaco, rappresentando loro le principali criticità del territorio ma, soprattutto, offrendo un contributo concreto fatto di proposte, idee e riflessioni sul futuro della nostra comunità“.

“Accanto ai candidati a Sindaco, l’Associazione ha avuto inoltre il piacere di ascoltare e confrontarsi anche con i due candidati alla Presidenza della III Circoscrizione – Reggio Nord, nonché con numerosi candidati al Consiglio Comunale e al Consiglio Circoscrizionale che hanno scelto di incontrare direttamente la comunità di Villa San Giuseppe e della Vallata del Gallico. A tutti loro va il ringraziamento sincero dell’Associazione per la disponibilità dimostrata e per aver accolto l’invito ad un confronto aperto, serio e rispettoso con il territorio.

Le prossime elezioni rappresentano un momento particolarmente importante per la città di Reggio Calabria anche per il ritorno delle Circoscrizioni, strumento fondamentale per riportare le istituzioni più vicine ai cittadini e alle esigenze reali delle comunità locali.

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe ha scelto di interpretare questo momento con spirito rigorosamente civico, apartitico e costruttivo. La battaglia portata avanti non appartiene ad alcuno schieramento politico, ma esclusivamente al territorio, ai cittadini e al diritto delle periferie di essere ascoltate, coinvolte e considerate protagoniste dello sviluppo della città“.

“Da anni associazioni, volontari, cittadini attivi e comitati territoriali operano con sacrificio e senso civico per contribuire concretamente alla crescita della Vallata del Gallico e di Reggio Nord. È proprio da questa consapevolezza che nasce il percorso promosso dagli Amici di Villa San Giuseppe: un’iniziativa seria, aperta e partecipata finalizzata a favorire un dialogo autentico tra popolazione e rappresentanti istituzionali.

La Vallata del Gallico e tutta Reggio Nord rappresentano una parte fondamentale della città di Reggio Calabria: un territorio ricco di storia, identità, tradizioni, energie sociali e straordinarie potenzialità umane che meritano attenzione, investimenti e prospettive concrete. La comunità chiede infrastrutture adeguate, servizi efficienti, sicurezza, decoro urbano, tutela ambientale, attenzione ai giovani e alle famiglie, ma soprattutto presenza costante delle istituzioni e capacità di ascolto.

Il percorso realizzato in questa campagna elettorale rappresenta già un risultato importante: Villa San Giuseppe, la Vallata del Gallico e Reggio Nord hanno dimostrato di essere una comunità viva, partecipe e pronta ad assumere un ruolo centrale nel futuro della città“, conclude l’associazione.