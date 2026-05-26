Elezioni comunali Agrigento, tra Sodano e Alonge si decide al ballottaggio

Sarà il ballottaggio a decidere il prossimo sindaco di Agrigento. I cittadini della città siciliana torneranno alle urne il 7 e l’8 giugno, quando si sfideranno Michele Sodano e Dino Alonge dopo un primo turno che ha consegnato un chiaro vantaggio al candidato del campo largo. Dallo scrutinio delle elezioni comunali emerge infatti un netto predominio di Michele Sodano, sostenuto da PD, Controcorrente e Casa Riformista, che ha raccolto il 39,06% dei voti. Nonostante il risultato incoraggiante, il candidato non ha superato la soglia necessaria per una vittoria al primo turno, aprendo così la strada a un confronto diretto con il secondo classificato, Dino Alonge.

Michele Sodano in vantaggio, ma senza vittoria al primo turno

La tornata elettorale di Agrigento ha confermato il peso del campo largo nella città, ma ha anche messo in luce come la competizione rimanga aperta. Il 39,06% ottenuto da Michele Sodano rappresenta un chiaro segnale di fiducia da parte degli elettori, ma non basta a garantirgli l’elezione immediata. Questo scenario costringerà i cittadini a scegliere nuovamente il proprio sindaco tra i due principali contendenti.

Il ruolo dei partiti e le strategie per il ballottaggio

Il sostegno di PD, Controcorrente e Casa Riformista ha permesso a Michele Sodano di costruire un vantaggio iniziale significativo, ma il ballottaggio rappresenta un momento cruciale in cui il consenso può evolversi rapidamente. Gli osservatori politici indicano che la capacità dei due candidati di attrarre gli elettori dei candidati esclusi dal primo turno sarà determinante per l’esito finale. La partita elettorale di Agrigento si preannuncia dunque aperta e combattuta. L’attenzione dei cittadini e dei media sarà concentrata sul comportamento elettorale nei prossimi giorni, in attesa del verdetto definitivo che designerà il prossimo sindaco della città.