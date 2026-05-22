Elezioni comunali, a Saponara il candidato sindaco Giuseppe Merlino pronto per il rush finale

Volge al termine la campagna elettorale per le amministrative. A Saponara la lista n.3 “Impegno per Saponara” a sostegno del candidato Giuseppe Merlino si prepara al comizio conclusivo, che avrà luogo venerdì 22 maggio alle ore 23:00. Tra i capisaldi del programma, la continuità con quanto fatto nel corso della precedente esperienza amministrativa, bruscamente interrotta a dicembre 2025. “Ripartiamo – dichiara Merlino – da progetti già finanziati, interventi programmati e cantierabili, risultati concreti che sono sotto gli occhi di tutti”.

La sicurezza e il dissesto del territorio restano obiettivi prioritari, per i quali l’amministrazione si è notevolmente spesa in questi anni, mettendo a punto progetti e captando innumerevoli finanziamenti. Tra i punti in programma la valorizzazione e lo sviluppo economico del territorio, che consenta di rivitalizzare il centro, contrastando l’inesorabile spopolamento.

“Dall’affaccio a mare al centro città – prosegue Merlino – la parola d’ordine sarà rivitalizzazione, attraverso un piano di rilancio del commercio e dell’artigianato locale e la creazione di spazi aggregativi. Saponara ha bisogno di stabilità e concretezza, ma anche di una visione per il futuro e noi abbiamo le carte in regola per portare a compimento questo percorso”. Merlino ribadisce l’impegno concreto di tutta la sua squadra nei confronti della cittadinanza. “Le opere realizzate sono visibili a tutti, così come l’impegno di questi anni. Noi siamo sempre qui, pronti a metterci in gioco e ad essere investiti ancora una volta dell’onore di amministrare questa comunità con progetti già avviati e con la capacità di ascolto che ci ha sempre contraddistinti”, conclude.