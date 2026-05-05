Elezioni comunali a Montebello Ionico, giovedì la presentazione della lista “Diamoci ancora una mano”

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 con la presentazione ufficiale della lista “Diamoci ancora una mano”, guidata dal sindaco uscente Maria Foti, candidata alla riconferma alla guida dell’amministrazione comunale. L’evento di presentazione si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 18.30, presso Piazza Don Rocco De Franco, nel cuore di Saline Joniche, e rappresenterà un momento centrale di incontro e dialogo con la cittadinanza. Durante l’iniziativa saranno presentati i candidati della lista, espressione del territorio e delle diverse realtà sociali e professionali della comunità, nonché i principali punti del programma amministrativo per il prossimo quinquennio.

Si terrà l’inaugurazione della segreteria politica della lista “Diamoci ancora una mano”

Al termine della presentazione, si terrà l’inaugurazione della segreteria politica della lista “Diamoci ancora una mano”, che diventerà uno spazio aperto di confronto, ascolto e partecipazione attiva, a disposizione dei cittadini per conoscere più da vicino il progetto amministrativo e contribuire con idee e proposte. “Abbiamo deciso – commenta Maria Foti – di organizzare un momento aperto, durante il quale si vivrà anche un momento conviviale, per ascoltare i nostri concittadini, raccogliere le loro idee, fare nostre le loro segnalazioni per darci una mano tutti insieme, come comunità, nella convinzione che il futuro di questo territorio possa ripartire da questi momenti”.

La lista “Diamoci ancora una mano” si propone in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni, puntando a consolidare i risultati raggiunti e ad avviare nuove azioni strategiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, il miglioramento dei servizi, la valorizzazione delle frazioni e il rafforzamento della coesione sociale. “Abbiamo scelto di proseguire questo percorso con spirito di responsabilità e rinnovato entusiasmo – dichiara il candidato sindaco Maria Foti – perché crediamo nel lavoro fatto e nelle potenzialità ancora da sviluppare per la nostra comunità”.

La lista “Diamoci ancora una mano”, poi, rivolge l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza, alle associazioni, agli operatori economici e a quanti desiderano contribuire attivamente al futuro di Montebello Ionico. “La lista Diamoci ancora una mano – conclude Maria Foti – nasce dalla volontà di continuare a costruire un progetto concreto, inclusivo e orientato al futuro. Il tutto proponendoci di mettere al centro della nostra azione amministrativa una rinnovata voglia di ascolto e partecipazione con l’obiettivo principale di rilanciare il nostro territorio”.