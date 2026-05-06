Elezioni Comunali 2026: tra pochi giorni 1,4 milioni chiamati al voto in Calabria e Sicilia. Messina e Reggio i principali, si vota in 150 Comuni calabresi e siciliani | ELENCHI

Mancano esattamente 18 giorni all’apertura delle urne. Il 24 e 25 maggio 2026, infatti, si voterà in numerosi comuni in Italia e l’esito del voto sarà fondamentale per gli equilibri politici, in vista delle elezioni politiche del 2027. Per ciò che concerne il Sud, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, una platea imponente di cittadini è chiamata alle urne: circa 934.448 elettori in Sicilia e 500.079 elettori in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti.

Il voto nelle principali città

Il fulcro di questa competizione risiede nelle grandi città, dove il numero degli aventi diritto al voto sottolinea la portata dell’evento. Messina guida la classifica con ben 190.458 elettori, confermandosi il polo demografico più rilevante di questa tornata siciliana. Segue, oltre lo Stretto, Reggio Calabria con 143.070 cittadini chiamati al seggio, una cifra che impone una riflessione profonda sul futuro della Città Metropolitana. Sul fronte ionico, la sfida di Crotone coinvolge 49.533 elettori, un bacino elettorale pronto a decidere le sorti di un territorio che chiede risposte su industria e ambiente. Mentre la storica città di Agrigento si prepara al rinnovo con 51.768 elettori.

Calabria, elenco completo dei 79 comuni al voto

In Calabria la mobilitazione riguarda 79 comuni. Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.

Provincia Reggio Calabria

Reggio Calabria – 143.070

Palmi – 17.454

Taurianova – 14.833

Cinquefrondi – 7.496

Montebello Ionico – 5.973

Platì – 4.288

Condofuri – 4.053

Brancaleone – 3.445

Molochio – 2.559

Anoia – 2.285

San Roberto – 1.797

Giffone – 1.785

Maropati – 1.577

Bruzzano Zeffirio – 1.486

Melicuccà – 1.366

Fiumara – 1.321

Santo Stefano in Aspromonte – 1.064

Casignana – 885

Samo – 879

Pazzano – 547

Roccaforte del Greco – 356

Provincia di Cosenza

Castrovillari – 20.489 elettori

San Giovanni in Fiore – 18.946

Roggiano Gravina – 8.225

Castrolibero – 8.224

Tortora – 5.870

Villapiana – 4.876

Dipignano – 4.513

Marano Marchesato – 3.329

Mandatoriccio – 3.324

San Pietro in Guarano – 3.141

San Lorenzo del Vallo – 3.052

San Fili – 2.792

Sant’Agata di Esaro – 2.638

Francavilla Marittima – 2.492

Buonvicino – 2.384

Grisolia – 2.292

Orsomarso – 2.195

Cerzeto – 2.110

Campana – 2.011

Paterno Calabro – 1.853

Falconara Albanese – 1.603

Papasidero – 718

Provincia Crotone

Crotone – 49.533 elettori

Cirò Marina – 13.072

Cutro – 9.013

Rocca di Neto – 4.932

Santa Severina – 2.022

Savelli – 1.605

Provincia di Catanzaro

Girifalco: 6.358 elettori

Gizzeria: 5.880

Montepaone: 5.441

Davoli: 5.370

Satriano – 4.932

Serrastretta- 3.445

Amaroni- 2.356

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio- 2.353

Taverna- 2.289

San Vito sullo Ionio- 1.989

Montauro- 1.977

Palermiti- 1.548

Carlopoli- 1.406

Martirano Lombardo- 1.190

Belcastro- 1.160

Cerva – 1.082

Andali – 691

Provincia Vibo Valentia

Serra San Bruno – 7.317

Tropea – 6.383

Ricadi – 5.109

San Calogero – 4.554

Briatico – 3.991

Limbadi – 2.982

Maierato – 2.768

San Gregorio d’Ippona – 2.608

Acquaro – 2.411

Spilinga – 2.339

Monterosso Calabro – 1.994

Vallelonga – 1.301

Zaccanopoli – 1.082

Sicilia, 71 comuni chiamati alle urne

In Sicilia il voto regionale ha un sapore particolare, con l’elezione diretta dei sindaci in 71 comuni. Di seguito l’elenco basato sul numero di elettori della tabella ministeriale.

Provincia Messina

Messina – 190.458 elettori

Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676

Milazzo – 27.749

Giardini Naxos – 9.622

Naso – 4.958

Saponara – 3.607

Alì Terme – 2.310

Merì – 2.105

Graniti – 1.756

Limina – 1.745

Savoca – 1.699

Basicò – 1.677

San Salvatore di Fitalia – 1.449

Mirto – 1.105

Malfa – 1.078

Raccuja – 963

Malvagna – 831

Provincia Agrigento

Agrigento – 51.768

Ribera – 19.869

Raffadali – 13.790

Casteltermini – 12.298

Siculiana – 5.955

Sambuca di Sicilia – 5.508

Cammarata – 5.363

Camastra – 2.699

Villafranca Sicula – 1.375

Provincia Caltanissetta

Mussomeli – 11.156 elettori

Serradifalco – 8.397

Santa Caterina Villarmosa – 6.490

Vallelunga Pratameno – 3.403

Sutera – 2.606

Villalba – 1.775

Bompensiere – 1.016

Provincia Catania

San Giovanni la Punta – 20.857 elettori

Bronte – 19.439

Mascali – 13.372

Pedara – 13.335

Randazzo – 11.474

Trecastagni – 9.854

San Pietro Clarenza – 6.851

Calatabiano – 5.478

Milo – 1.039

Provincia Enna

Enna – 25.951

Nicosia – 14.469

Valguarnera Caropepe – 12.493

Agira – 11.344

Pietraperzia – 10.279

Centuripe – 7.118

Provincia Palermo

Carini – 38.713 elettori

Misilmeri – 24.745

Termini Imerese – 22.881

Villabate – 16.270

Altofonte – 8.431

Isola delle Femmine – 6.261

Pollina – 3.786

Lascari – 3.545

Caltavuturo – 3.211

Polizzi Generosa – 3.151

Santa Cristina Gela – 1.146

Aliminusa – 1.032

Godrano – 979

Gratteri – 861

Scillato – 578

Campofelice di Fitalia – 478

Provincia Ragusa

Ispica – 14.445 elettori

Provincia Siracusa

Augusta – 32.849 elettori

Lentini – 20.451

Floridia – 19.731

Provincia Trapani

Marsala – 68.966 elettori

Campobello di Mazara – 11.510

Gibellina – 3.809

Il peso democratico del voto in Calabria e Sicilia

L’importanza di questa tornata elettorale non può essere sottovalutata. Quasi un milione e mezzo di persone hanno il potere di ridisegnare il volto amministrativo di due regioni chiave per l’Italia. Per gli elettori di Messina, Reggio Calabria, Agrigento e Crotone, la responsabilità è doppia: guidare il cambiamento per sé e per i comuni limitrofi che guardano ai capoluoghi come motori di sviluppo.

Scegliere il proprio Sindaco e i rappresentanti del Consiglio Comunale significa partecipare attivamente alla costruzione del bene comune. Mancano 18 giorni: la politica torna tra la gente, nei seggi, dove ogni voto conta per scrivere il futuro della Calabria e della Sicilia. Ricordate di portare con voi un documento valido e la tessera elettorale. Il futuro è nelle nostre mani.