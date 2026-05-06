Elezioni Comunali 2026: tra pochi giorni 1,4 milioni chiamati al voto in Calabria e Sicilia. Messina e Reggio i principali, si vota in 150 Comuni calabresi e siciliani | ELENCHI

Mancano esattamente 18 giorni all’apertura delle urne. Il 24 e 25 maggio 2026, infatti, si voterà in numerosi comuni in Italia e l’esito del voto sarà fondamentale per gli equilibri politici, in vista delle elezioni politiche del 2027. Per ciò che concerne il Sud, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, una platea imponente di cittadini è chiamata alle urne: circa 934.448 elettori in Sicilia e 500.079 elettori in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti.
Il voto nelle principali città
Il fulcro di questa competizione risiede nelle grandi città, dove il numero degli aventi diritto al voto sottolinea la portata dell’evento. Messina guida la classifica con ben 190.458 elettori, confermandosi il polo demografico più rilevante di questa tornata siciliana. Segue, oltre lo Stretto, Reggio Calabria con 143.070 cittadini chiamati al seggio, una cifra che impone una riflessione profonda sul futuro della Città Metropolitana. Sul fronte ionico, la sfida di Crotone coinvolge 49.533 elettori, un bacino elettorale pronto a decidere le sorti di un territorio che chiede risposte su industria e ambiente. Mentre la storica città di Agrigento si prepara al rinnovo con 51.768 elettori.
Calabria, elenco completo dei 79 comuni al voto
In Calabria la mobilitazione riguarda 79 comuni. Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.
Provincia Reggio Calabria
- Reggio Calabria – 143.070
- Palmi – 17.454
- Taurianova – 14.833
- Cinquefrondi – 7.496
- Montebello Ionico – 5.973
- Platì – 4.288
- Condofuri – 4.053
- Brancaleone – 3.445
- Molochio – 2.559
- Anoia – 2.285
- San Roberto – 1.797
- Giffone – 1.785
- Maropati – 1.577
- Bruzzano Zeffirio – 1.486
- Melicuccà – 1.366
- Fiumara – 1.321
- Santo Stefano in Aspromonte – 1.064
- Casignana – 885
- Samo – 879
- Pazzano – 547
- Roccaforte del Greco – 356
Provincia di Cosenza
- Castrovillari – 20.489 elettori
- San Giovanni in Fiore – 18.946
- Roggiano Gravina – 8.225
- Castrolibero – 8.224
- Tortora – 5.870
- Villapiana – 4.876
- Dipignano – 4.513
- Marano Marchesato – 3.329
- Mandatoriccio – 3.324
- San Pietro in Guarano – 3.141
- San Lorenzo del Vallo – 3.052
- San Fili – 2.792
- Sant’Agata di Esaro – 2.638
- Francavilla Marittima – 2.492
- Buonvicino – 2.384
- Grisolia – 2.292
- Orsomarso – 2.195
- Cerzeto – 2.110
- Campana – 2.011
- Paterno Calabro – 1.853
- Falconara Albanese – 1.603
- Papasidero – 718
Provincia Crotone
- Crotone – 49.533 elettori
- Cirò Marina – 13.072
- Cutro – 9.013
- Rocca di Neto – 4.932
- Santa Severina – 2.022
- Savelli – 1.605
Provincia di Catanzaro
Provincia Vibo Valentia
- Serra San Bruno – 7.317
- Tropea – 6.383
- Ricadi – 5.109
- San Calogero – 4.554
- Briatico – 3.991
- Limbadi – 2.982
- Maierato – 2.768
- San Gregorio d’Ippona – 2.608
- Acquaro – 2.411
- Spilinga – 2.339
- Monterosso Calabro – 1.994
- Vallelonga – 1.301
- Zaccanopoli – 1.082
Sicilia, 71 comuni chiamati alle urne
In Sicilia il voto regionale ha un sapore particolare, con l’elezione diretta dei sindaci in 71 comuni. Di seguito l’elenco basato sul numero di elettori della tabella ministeriale.
Provincia Messina
- Messina – 190.458 elettori
- Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676
- Milazzo – 27.749
- Giardini Naxos – 9.622
- Naso – 4.958
- Saponara – 3.607
- Alì Terme – 2.310
- Merì – 2.105
- Graniti – 1.756
- Limina – 1.745
- Savoca – 1.699
- Basicò – 1.677
- San Salvatore di Fitalia – 1.449
- Mirto – 1.105
- Malfa – 1.078
- Raccuja – 963
- Malvagna – 831
Provincia Agrigento
- Agrigento – 51.768
- Ribera – 19.869
- Raffadali – 13.790
- Casteltermini – 12.298
- Siculiana – 5.955
- Sambuca di Sicilia – 5.508
- Cammarata – 5.363
- Camastra – 2.699
- Villafranca Sicula – 1.375
Provincia Caltanissetta
- Mussomeli – 11.156 elettori
- Serradifalco – 8.397
- Santa Caterina Villarmosa – 6.490
- Vallelunga Pratameno – 3.403
- Sutera – 2.606
- Villalba – 1.775
- Bompensiere – 1.016
Provincia Catania
- San Giovanni la Punta – 20.857 elettori
- Bronte – 19.439
- Mascali – 13.372
- Pedara – 13.335
- Randazzo – 11.474
- Trecastagni – 9.854
- San Pietro Clarenza – 6.851
- Calatabiano – 5.478
- Milo – 1.039
Provincia Enna
- Enna – 25.951
- Nicosia – 14.469
- Valguarnera Caropepe – 12.493
- Agira – 11.344
- Pietraperzia – 10.279
- Centuripe – 7.118
Provincia Palermo
- Carini – 38.713 elettori
- Misilmeri – 24.745
- Termini Imerese – 22.881
- Villabate – 16.270
- Altofonte – 8.431
- Isola delle Femmine – 6.261
- Pollina – 3.786
- Lascari – 3.545
- Caltavuturo – 3.211
- Polizzi Generosa – 3.151
- Santa Cristina Gela – 1.146
- Aliminusa – 1.032
- Godrano – 979
- Gratteri – 861
- Scillato – 578
- Campofelice di Fitalia – 478
Provincia Ragusa
- Ispica – 14.445 elettori
Provincia Siracusa
- Augusta – 32.849 elettori
- Lentini – 20.451
- Floridia – 19.731
Provincia Trapani
- Marsala – 68.966 elettori
- Campobello di Mazara – 11.510
- Gibellina – 3.809
Il peso democratico del voto in Calabria e Sicilia
L’importanza di questa tornata elettorale non può essere sottovalutata. Quasi un milione e mezzo di persone hanno il potere di ridisegnare il volto amministrativo di due regioni chiave per l’Italia. Per gli elettori di Messina, Reggio Calabria, Agrigento e Crotone, la responsabilità è doppia: guidare il cambiamento per sé e per i comuni limitrofi che guardano ai capoluoghi come motori di sviluppo.
Scegliere il proprio Sindaco e i rappresentanti del Consiglio Comunale significa partecipare attivamente alla costruzione del bene comune. Mancano 18 giorni: la politica torna tra la gente, nei seggi, dove ogni voto conta per scrivere il futuro della Calabria e della Sicilia. Ricordate di portare con voi un documento valido e la tessera elettorale. Il futuro è nelle nostre mani.