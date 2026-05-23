Elezioni amministrative in Calabria e Sicilia: StrettoWeb lancia lo speciale in diretta con exit poll e risultati in tempo reale

Il momento cruciale per il futuro politico di moltissimi territori dell’Italia è finalmente arrivato. Con l’avvicinarsi di domenica 24 e lunedì 25 maggio, i riflettori della politica nazionale e locale si accendono stabilmente sui tantissimi Comuni al voto. Per raccontare ogni singola sfumatura di questo importantissimo appuntamento democratico, la redazione di StrettoWeb è pronta a lanciare il suo attesissimo speciale elettorale, una macchina informativa imponente pensata per offrire ai lettori un servizio tempestivo, accurato e completamente incentrato sulla trasparenza dei dati. Seguiremo in diretta dai seggi l’andamento delle elezioni comunali in ben 150 comuni distribuiti tra la Calabria e la Sicilia, garantendo aggiornamenti costanti e un flusso di notizie continuo che permetterà a chiunque di vivere lo spoglio come se si trovasse all’interno delle stanze dove si decide il destino delle amministrazioni locali.

I comuni al voto e le sfide nei capoluoghi di Calabria e Sicilia

L’importanza di questa tornata elettorale si riflette chiaramente nei numeri e nel peso specifico delle città coinvolte in questa chiamata alle urne. I centri più importanti e strategicamente rilevanti di tutta la sessione sono proprio le due grandi città dello Stretto, ovvero Messina e Reggio Calabria, storici motori politici ed economici dell’intera area geografica. Tuttavia, la mappa del voto si estende ben oltre i confini dello Stretto, toccando altri tre capoluoghi di provincia di fondamentale importanza come Crotone, Agrigento ed Enna, dove le coalizioni si sfidano per la conquista di poltrone di primo piano. Accanto ai capoluoghi, il fervore democratico si farà sentire in modo netto anche nei numerosissimi comuni con oltre 20 mila abitanti che sono chiamati a rinnovare i propri consigli. Tra questi territori densamente popolati e caratterizzati da dinamiche politiche complesse si distinguono grandi realtà siciliane come Marsala, Augusta, Carini, Misilmeri e Termini Imerese, ma anche contesti urbani in forte crescita come San Giovanni la Punta, Bronte, Lentini, Floridia e Ribera. Al voto anche i principali comuni della provincia di Messina: Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Sul versante calabrese l’attenzione resta altissima per i risultati di Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Palmi e Taurianova, tutti centri nevralgici in cui il voto determinerà nuovi equilibri territoriali.

Lo speciale Focus sulle province di Reggio Calabria e Messina

Per rispondere alla storica vocazione territoriale della nostra testata, all’interno del grande contenitore informativo di StrettoWeb dedicheremo un’attenzione quasi chirurgica e un FOCUS speciale ai Comuni più importanti e densamente popolati delle province di Messina e Reggio Calabria. Le lenti dei nostri giornalisti si concentreranno in modo particolare su sette amministrazioni chiave, considerate i veri termometri politici dell’area, che corrispondono ovviamente a Reggio Calabria e Messina, affiancate dai grandi centri di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Palmi, Taurianova e Giardini Naxos. A questo selezionato gruppo di 7 Comuni riserveremo una copertura totale che prevede la trasmissione di tutto lo spoglio in diretta dai seggi, monitorato sezione per sezione man mano che i presidenti di seggio ultimeranno le operazioni di scrutinio. All’interno delle nostre tabelle interattive e degli articoli di aggiornamento, i lettori potranno consultare non soltanto i dati macroscopici relativi ai candidati alla carica di Sindaco, ma anche i voti di lista e le preferenze singole ottenute dai candidati al consiglio comunale. Per tutti gli altri 143 comuni coinvolti nella tornata, la redazione assicurerà comunque una copertura tempestiva, diffondendo in tempo reale l’ufficialità dei Sindaci eletti e aggregando tutte le notizie principali relative all’andamento dello scrutinio generale.

Il cronoprogramma della diretta dalle urne agli exit poll

Il viaggio informativo di StrettoWeb è strutturato per non lasciare mai il lettore da solo, coprendo ogni fase della macchina elettorale a partire dal primissimo istante. Lo speciale prenderà ufficialmente il via in concomitanza con l’apertura delle urne nella giornata di domenica 24 maggio, focalizzando inizialmente l’attenzione sui dati relativi all’affluenza alle urne, i quali verranno comunicati tempestivamente nelle tre canoniche rilevazioni previste per le ore dodici, le ore diciannove e le ore ventitré. Le operazioni di voto proseguiranno poi nella giornata di lunedì 25 maggio, con i seggi che rimarranno regolarmente aperti dalle ore sette del mattino fino alle ore quindici. Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi, esattamente alle ore quindici del lunedì, pubblicheremo immediatamente gli attesissimi EXIT POLL, offrendo una primissima proiezione statistica sull’esito del voto, accompagnata dalle reazioni a caldo dei comitati elettorali e dal dato definitivo sull’affluenza complessiva. Subito dopo la diffusione di queste prime stime probabilistiche, prenderà il via la lunghissima e ininterrotta diretta testuale e grafica dedicata agli scrutini ufficiali di tutti i Comuni menzionati, trasformando il nostro giornale nel punto di riferimento assoluto per la giornata. Non mancheranno le dichiarazioni dei protagonisti, le foto e i video dalle segreterie elettorali di vincitori e sconfitti, con toni differenti ma tutti accomunati dalla presenza di StrettoWeb a dar voce ad una pagina di storia delle nostre città.

Perché seguire lo spoglio elettorale in tempo reale su StrettoWeb

In momenti storici così importanti per la gestione della cosa pubblica, l’affidabilità delle fonti e la rapidità della comunicazione fanno la differenza tra una corretta informazione e la confusione. Scegliere di seguire le evoluzioni dei seggi calabresi e siciliani attraverso la nostra piattaforma significa avere la certezza di dati verificati, provenienti direttamente dai nostri inviati sul campo e dalle prefetture di riferimento. I grafici costantemente aggiornati, i commenti degli esperti politici e le interviste ai vincitori e agli sconfitti completeranno un quadro informativo unico nel suo genere. Solo su StrettoWeb i cittadini potranno trovare, per primi in assoluto, le notizie in tempo reale necessarie per capire in quale direzione si stanno muovendo le amministrazioni locali del nostro meraviglioso territorio.

L’elenco dei Comuni al voto in Calabria

Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.

Provincia Reggio Calabria

Reggio Calabria – 143.070

Palmi – 17.454

Taurianova – 14.833

Cinquefrondi – 7.496

Montebello Ionico – 5.973

Platì – 4.288

Condofuri – 4.053

Brancaleone – 3.445

Molochio – 2.559

Anoia – 2.285

San Roberto – 1.797

Giffone – 1.785

Maropati – 1.577

Bruzzano Zeffirio – 1.486

Melicuccà – 1.366

Fiumara – 1.321

Santo Stefano in Aspromonte – 1.064

Casignana – 885

Samo – 879

Pazzano – 547

Roccaforte del Greco – 356

Provincia di Cosenza

Castrovillari – 20.489 elettori

San Giovanni in Fiore – 18.946

Roggiano Gravina – 8.225

Castrolibero – 8.224

Tortora – 5.870

Villapiana – 4.876

Dipignano – 4.513

Marano Marchesato – 3.329

Mandatoriccio – 3.324

San Pietro in Guarano – 3.141

San Lorenzo del Vallo – 3.052

San Fili – 2.792

Sant’Agata di Esaro – 2.638

Francavilla Marittima – 2.492

Buonvicino – 2.384

Grisolia – 2.292

Orsomarso – 2.195

Cerzeto – 2.110

Campana – 2.011

Paterno Calabro – 1.853

Falconara Albanese – 1.603

Papasidero – 718

Provincia Crotone

Crotone – 49.533 elettori

Cirò Marina – 13.072

Cutro – 9.013

Rocca di Neto – 4.932

Santa Severina – 2.022

Savelli – 1.605

Provincia di Catanzaro

Girifalco: 6.358 elettori

Gizzeria: 5.880

Montepaone: 5.441

Davoli: 5.370

Satriano – 4.932

Serrastretta- 3.445

Amaroni- 2.356

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio- 2.353

Taverna- 2.289

San Vito sullo Ionio- 1.989

Montauro- 1.977

Palermiti- 1.548

Carlopoli- 1.406

Martirano Lombardo- 1.190

Belcastro- 1.160

Cerva – 1.082

Andali – 691

Provincia Vibo Valentia

Serra San Bruno – 7.317

Tropea – 6.383

Ricadi – 5.109

San Calogero – 4.554

Briatico – 3.991

Limbadi – 2.982

Maierato – 2.768

San Gregorio d’Ippona – 2.608

Acquaro – 2.411

Spilinga – 2.339

Monterosso Calabro – 1.994

Vallelonga – 1.301

Zaccanopoli – 1.082

L’elenco dei Comuni al voto in Sicilia

Provincia Messina

Messina – 190.458 elettori

Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676

Milazzo – 27.749

Giardini Naxos – 9.622

Naso – 4.958

Saponara – 3.607

Alì Terme – 2.310

Merì – 2.105

Graniti – 1.756

Limina – 1.745

Savoca – 1.699

Basicò – 1.677

San Salvatore di Fitalia – 1.449

Mirto – 1.105

Malfa – 1.078

Raccuja – 963

Malvagna – 831

Provincia Agrigento

Agrigento – 51.768

Ribera – 19.869

Raffadali – 13.790

Casteltermini – 12.298

Siculiana – 5.955

Sambuca di Sicilia – 5.508

Cammarata – 5.363

Camastra – 2.699

Villafranca Sicula – 1.375

Provincia Caltanissetta

Mussomeli – 11.156 elettori

Serradifalco – 8.397

Santa Caterina Villarmosa – 6.490

Vallelunga Pratameno – 3.403

Sutera – 2.606

Villalba – 1.775

Bompensiere – 1.016

Provincia Catania

San Giovanni la Punta – 20.857 elettori

Bronte – 19.439

Mascali – 13.372

Pedara – 13.335

Randazzo – 11.474

Trecastagni – 9.854

San Pietro Clarenza – 6.851

Calatabiano – 5.478

Milo – 1.039

Provincia Enna

Enna – 25.951

Nicosia – 14.469

Valguarnera Caropepe – 12.493

Agira – 11.344

Pietraperzia – 10.279

Centuripe – 7.118

Provincia Palermo

Carini – 38.713 elettori

Misilmeri – 24.745

Termini Imerese – 22.881

Villabate – 16.270

Altofonte – 8.431

Isola delle Femmine – 6.261

Pollina – 3.786

Lascari – 3.545

Caltavuturo – 3.211

Polizzi Generosa – 3.151

Santa Cristina Gela – 1.146

Aliminusa – 1.032

Godrano – 979

Gratteri – 861

Scillato – 578

Campofelice di Fitalia – 478

Provincia Ragusa

Ispica – 14.445 elettori

Provincia Siracusa

Augusta – 32.849 elettori

Lentini – 20.451

Floridia – 19.731

Provincia Trapani