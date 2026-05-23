Elezioni amministrative in Calabria e Sicilia: StrettoWeb lancia lo speciale in diretta con exit poll e risultati in tempo reale

Il momento cruciale per il futuro politico di moltissimi territori dell’Italia è finalmente arrivato. Con l’avvicinarsi di domenica 24 e lunedì 25 maggio, i riflettori della politica nazionale e locale si accendono stabilmente sui tantissimi Comuni al voto. Per raccontare ogni singola sfumatura di questo importantissimo appuntamento democratico, la redazione di StrettoWeb è pronta a lanciare il suo attesissimo speciale elettorale, una macchina informativa imponente pensata per offrire ai lettori un servizio tempestivo, accurato e completamente incentrato sulla trasparenza dei dati. Seguiremo in diretta dai seggi l’andamento delle elezioni comunali in ben 150 comuni distribuiti tra la Calabria e la Sicilia, garantendo aggiornamenti costanti e un flusso di notizie continuo che permetterà a chiunque di vivere lo spoglio come se si trovasse all’interno delle stanze dove si decide il destino delle amministrazioni locali.
I comuni al voto e le sfide nei capoluoghi di Calabria e Sicilia
L’importanza di questa tornata elettorale si riflette chiaramente nei numeri e nel peso specifico delle città coinvolte in questa chiamata alle urne. I centri più importanti e strategicamente rilevanti di tutta la sessione sono proprio le due grandi città dello Stretto, ovvero Messina e Reggio Calabria, storici motori politici ed economici dell’intera area geografica. Tuttavia, la mappa del voto si estende ben oltre i confini dello Stretto, toccando altri tre capoluoghi di provincia di fondamentale importanza come Crotone, Agrigento ed Enna, dove le coalizioni si sfidano per la conquista di poltrone di primo piano. Accanto ai capoluoghi, il fervore democratico si farà sentire in modo netto anche nei numerosissimi comuni con oltre 20 mila abitanti che sono chiamati a rinnovare i propri consigli. Tra questi territori densamente popolati e caratterizzati da dinamiche politiche complesse si distinguono grandi realtà siciliane come Marsala, Augusta, Carini, Misilmeri e Termini Imerese, ma anche contesti urbani in forte crescita come San Giovanni la Punta, Bronte, Lentini, Floridia e Ribera. Al voto anche i principali comuni della provincia di Messina: Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Sul versante calabrese l’attenzione resta altissima per i risultati di Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Palmi e Taurianova, tutti centri nevralgici in cui il voto determinerà nuovi equilibri territoriali.
Lo speciale Focus sulle province di Reggio Calabria e Messina
Per rispondere alla storica vocazione territoriale della nostra testata, all’interno del grande contenitore informativo di StrettoWeb dedicheremo un’attenzione quasi chirurgica e un FOCUS speciale ai Comuni più importanti e densamente popolati delle province di Messina e Reggio Calabria. Le lenti dei nostri giornalisti si concentreranno in modo particolare su sette amministrazioni chiave, considerate i veri termometri politici dell’area, che corrispondono ovviamente a Reggio Calabria e Messina, affiancate dai grandi centri di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Palmi, Taurianova e Giardini Naxos. A questo selezionato gruppo di 7 Comuni riserveremo una copertura totale che prevede la trasmissione di tutto lo spoglio in diretta dai seggi, monitorato sezione per sezione man mano che i presidenti di seggio ultimeranno le operazioni di scrutinio. All’interno delle nostre tabelle interattive e degli articoli di aggiornamento, i lettori potranno consultare non soltanto i dati macroscopici relativi ai candidati alla carica di Sindaco, ma anche i voti di lista e le preferenze singole ottenute dai candidati al consiglio comunale. Per tutti gli altri 143 comuni coinvolti nella tornata, la redazione assicurerà comunque una copertura tempestiva, diffondendo in tempo reale l’ufficialità dei Sindaci eletti e aggregando tutte le notizie principali relative all’andamento dello scrutinio generale.
Il cronoprogramma della diretta dalle urne agli exit poll
Il viaggio informativo di StrettoWeb è strutturato per non lasciare mai il lettore da solo, coprendo ogni fase della macchina elettorale a partire dal primissimo istante. Lo speciale prenderà ufficialmente il via in concomitanza con l’apertura delle urne nella giornata di domenica 24 maggio, focalizzando inizialmente l’attenzione sui dati relativi all’affluenza alle urne, i quali verranno comunicati tempestivamente nelle tre canoniche rilevazioni previste per le ore dodici, le ore diciannove e le ore ventitré. Le operazioni di voto proseguiranno poi nella giornata di lunedì 25 maggio, con i seggi che rimarranno regolarmente aperti dalle ore sette del mattino fino alle ore quindici. Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi, esattamente alle ore quindici del lunedì, pubblicheremo immediatamente gli attesissimi EXIT POLL, offrendo una primissima proiezione statistica sull’esito del voto, accompagnata dalle reazioni a caldo dei comitati elettorali e dal dato definitivo sull’affluenza complessiva. Subito dopo la diffusione di queste prime stime probabilistiche, prenderà il via la lunghissima e ininterrotta diretta testuale e grafica dedicata agli scrutini ufficiali di tutti i Comuni menzionati, trasformando il nostro giornale nel punto di riferimento assoluto per la giornata. Non mancheranno le dichiarazioni dei protagonisti, le foto e i video dalle segreterie elettorali di vincitori e sconfitti, con toni differenti ma tutti accomunati dalla presenza di StrettoWeb a dar voce ad una pagina di storia delle nostre città.
Perché seguire lo spoglio elettorale in tempo reale su StrettoWeb
In momenti storici così importanti per la gestione della cosa pubblica, l’affidabilità delle fonti e la rapidità della comunicazione fanno la differenza tra una corretta informazione e la confusione. Scegliere di seguire le evoluzioni dei seggi calabresi e siciliani attraverso la nostra piattaforma significa avere la certezza di dati verificati, provenienti direttamente dai nostri inviati sul campo e dalle prefetture di riferimento. I grafici costantemente aggiornati, i commenti degli esperti politici e le interviste ai vincitori e agli sconfitti completeranno un quadro informativo unico nel suo genere. Solo su StrettoWeb i cittadini potranno trovare, per primi in assoluto, le notizie in tempo reale necessarie per capire in quale direzione si stanno muovendo le amministrazioni locali del nostro meraviglioso territorio.
L’elenco dei Comuni al voto in Calabria
Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.
Provincia Reggio Calabria
- Reggio Calabria – 143.070
- Palmi – 17.454
- Taurianova – 14.833
- Cinquefrondi – 7.496
- Montebello Ionico – 5.973
- Platì – 4.288
- Condofuri – 4.053
- Brancaleone – 3.445
- Molochio – 2.559
- Anoia – 2.285
- San Roberto – 1.797
- Giffone – 1.785
- Maropati – 1.577
- Bruzzano Zeffirio – 1.486
- Melicuccà – 1.366
- Fiumara – 1.321
- Santo Stefano in Aspromonte – 1.064
- Casignana – 885
- Samo – 879
- Pazzano – 547
- Roccaforte del Greco – 356
Provincia di Cosenza
- Castrovillari – 20.489 elettori
- San Giovanni in Fiore – 18.946
- Roggiano Gravina – 8.225
- Castrolibero – 8.224
- Tortora – 5.870
- Villapiana – 4.876
- Dipignano – 4.513
- Marano Marchesato – 3.329
- Mandatoriccio – 3.324
- San Pietro in Guarano – 3.141
- San Lorenzo del Vallo – 3.052
- San Fili – 2.792
- Sant’Agata di Esaro – 2.638
- Francavilla Marittima – 2.492
- Buonvicino – 2.384
- Grisolia – 2.292
- Orsomarso – 2.195
- Cerzeto – 2.110
- Campana – 2.011
- Paterno Calabro – 1.853
- Falconara Albanese – 1.603
- Papasidero – 718
Provincia Crotone
- Crotone – 49.533 elettori
- Cirò Marina – 13.072
- Cutro – 9.013
- Rocca di Neto – 4.932
- Santa Severina – 2.022
- Savelli – 1.605
Provincia di Catanzaro
Provincia Vibo Valentia
- Serra San Bruno – 7.317
- Tropea – 6.383
- Ricadi – 5.109
- San Calogero – 4.554
- Briatico – 3.991
- Limbadi – 2.982
- Maierato – 2.768
- San Gregorio d’Ippona – 2.608
- Acquaro – 2.411
- Spilinga – 2.339
- Monterosso Calabro – 1.994
- Vallelonga – 1.301
- Zaccanopoli – 1.082
L’elenco dei Comuni al voto in Sicilia
Provincia Messina
- Messina – 190.458 elettori
- Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676
- Milazzo – 27.749
- Giardini Naxos – 9.622
- Naso – 4.958
- Saponara – 3.607
- Alì Terme – 2.310
- Merì – 2.105
- Graniti – 1.756
- Limina – 1.745
- Savoca – 1.699
- Basicò – 1.677
- San Salvatore di Fitalia – 1.449
- Mirto – 1.105
- Malfa – 1.078
- Raccuja – 963
- Malvagna – 831
Provincia Agrigento
- Agrigento – 51.768
- Ribera – 19.869
- Raffadali – 13.790
- Casteltermini – 12.298
- Siculiana – 5.955
- Sambuca di Sicilia – 5.508
- Cammarata – 5.363
- Camastra – 2.699
- Villafranca Sicula – 1.375
Provincia Caltanissetta
- Mussomeli – 11.156 elettori
- Serradifalco – 8.397
- Santa Caterina Villarmosa – 6.490
- Vallelunga Pratameno – 3.403
- Sutera – 2.606
- Villalba – 1.775
- Bompensiere – 1.016
Provincia Catania
- San Giovanni la Punta – 20.857 elettori
- Bronte – 19.439
- Mascali – 13.372
- Pedara – 13.335
- Randazzo – 11.474
- Trecastagni – 9.854
- San Pietro Clarenza – 6.851
- Calatabiano – 5.478
- Milo – 1.039
Provincia Enna
- Enna – 25.951
- Nicosia – 14.469
- Valguarnera Caropepe – 12.493
- Agira – 11.344
- Pietraperzia – 10.279
- Centuripe – 7.118
Provincia Palermo
- Carini – 38.713 elettori
- Misilmeri – 24.745
- Termini Imerese – 22.881
- Villabate – 16.270
- Altofonte – 8.431
- Isola delle Femmine – 6.261
- Pollina – 3.786
- Lascari – 3.545
- Caltavuturo – 3.211
- Polizzi Generosa – 3.151
- Santa Cristina Gela – 1.146
- Aliminusa – 1.032
- Godrano – 979
- Gratteri – 861
- Scillato – 578
- Campofelice di Fitalia – 478
Provincia Ragusa
- Ispica – 14.445 elettori
Provincia Siracusa
- Augusta – 32.849 elettori
- Lentini – 20.451
- Floridia – 19.731
Provincia Trapani
- Marsala – 68.966 elettori
- Campobello di Mazara – 11.510
- Gibellina – 3.809