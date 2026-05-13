Elezioni a Reggio Calabria, è allarme presidenti di seggio: poche adesioni e molte rinunce

E’ allarme presidenti di seggio a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, infatti, in una nota, “pone l’attenzione sulle possibili criticità legate alla mancata acquisizione, da parte degli Uffici competenti, delle manifestazioni di disponibilità di cittadini ad assumere l’incarico di presidente di seggio elettorale“. Nonostante l’Avviso pubblico del Comune per il reperimento dei presidenti, sottolinea il prefetto, “risultano pervenute pochissime adesioni, a fronte del considerevole numero di persone che hanno comunicato la rinuncia all’incarico in seguito alla nomina da parte della Corte d’appello, asseritamente per ragioni di salute o perché fuori sede“.

La Prefettura, ricorda Vaccaro ha promosso iniziative formative per le persone interessate a ricoprire l’incarico, in collaborazione con la Corte d’Appello, l’Università degli Studi Mediterranea e l’Ordine degli Avvocati, “che hanno registrato una buona partecipazione” ma che “non riescono, evidentemente, ad assicurare l’obiettivo della copertura dei circa 200 posti di presidente“. Il prefetto rivolge quindi un appello “da un lato, ai rappresentanti dei movimenti politici, affinché provvedano anch’essi a favorire l’adesione del maggior numero possibile di persone e, dall’altro, a tutti i cittadini aventi i requisiti, affinché non rinuncino a partecipare a questo fondamentale momento di democrazia, mostrando senso civico ed interesse per il bene collettivo“.