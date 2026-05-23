Elezioni a Messina, ATM attiva navette per le sezioni trasferite

“In occasione delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio, ATM S.p. A. attiverà un servizio navetta dedicato nelle tratte Torre Faro-Ganzirri e Mili San Pietro- Mili San Marco. Il suddetto servizio è messo a disposizione su richiesta del Comune di Messina, in considerazione del trasferimento di alcune sezioni elettorali. Nella zona nord di Messina, i bus dell’Azienda Trasporti faranno la spola tra la scuola elementare “Città di Firenze” di Torre Faro e l’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” di Ganzirri. Le navette circoleranno nelle seguenti fasce orarie: domenica 24 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00; lunedì 25 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Nella zona sud della città, il servizio navetta sarà attivo nelle medesime fasce orarie e i bus messi a disposizione da ATM collegheranno Mili San Pietro, dove il plesso scolastico solitamente utilizzato come sezione elettorale è attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, e la scuola elementare di Mili San Marco”. E’ quanto informa tramite una nota l’ATM di Messina.