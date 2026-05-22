Eelezioni Comunali, AVS Reggio Calabria boccia la proprietà popolare: “rischio nuova crisi finanziaria”

“In piena campagna elettorale, mentre l’Edilizia Residenziale Pubblica rappresenta la principale politica in grado di garantire il diritto all’alloggio alle centinaia di famiglie di Reggio Calabria che vivono in condizioni di grave disagio abitativo, assistiamo a proposte che rischiano di creare confusione su un tema estremamente delicato. AVS è da sempre al fianco delle fasce più deboli della popolazione e considera il welfare un pilastro centrale della propria azione politica. Per questo riteniamo necessario difendere e rilanciare con forza le politiche pubbliche per il diritto alla casa. Il riferimento è alla proposta della cosiddetta “proprietà popolare”, avanzata dal candidato al Consiglio Comunale Luigi Catalano della lista Reggio Futura, secondo cui sarebbe possibile superare l’Edilizia Residenziale Pubblica consentendo a “tutte le famiglie” di acquistare la prima casa attraverso mutui garantiti dal Comune“. È quanto sostenuto in una nota da AVS Reggio Calabria.

“La realtà sociale reggina è però ben diversa: centinaia di famiglie hanno redditi troppo bassi per accedere a un mutuo e spesso faticano a sostenere anche un normale canone di affitto nel mercato privato, con frequenti casi di sfratto. – prosegue AVS – È proprio a questi nuclei che deve continuare a rispondere con priorità l’ERP. In questo contesto si inserisce anche il recente dibattito sul nuovo disegno di legge nazionale in materia di sfratti, che punta ad accelerare le procedure di rilascio degli immobili e che rende ancora più evidente la necessità di rafforzare le tutele abitative per le famiglie più fragili.

La futura Amministrazione Comunale dovrebbe invece rafforzare un Piano straordinario di assegnazione degli alloggi, utilizzando fondi ERP e risorse europee per acquistare immobili sul mercato privato e garantire tempi certi e rapidi di assegnazione. La proposta della “proprietà popolare”, oltre a non essere estendibile a tutte le famiglie, risulta anche economicamente non sostenibile per un ente comunale, che non dispone delle risorse necessarie per garantire su larga scala mutui bancari senza pesanti ricadute sui conti pubblici.

Reggio Calabria ha inoltre già vissuto una grave crisi finanziaria dopo l’amministrazione Scopelliti, arrivando a un passo dal dissesto e superandola solo attraverso anni di sacrifici e risanamento. È quindi necessario evitare proposte che possano compromettere nuovamente l’equilibrio finanziario dell’Ente.

Non a caso, le politiche di sostegno ai mutui per l’acquisto della prima casa esistono già da anni a livello nazionale e sono sostenute dal bilancio dello Stato, non dai bilanci comunali. Dal 2014 al 2026, infatti, le leggi di Bilancio hanno istituito e confermato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di garanzia, gestito da Consap, che copre dal 50% all’80% delle garanzie bancarie sui mutui prima casa per famiglie con specifici requisiti reddituali.

Ciò che oggi manca davvero non è il sostegno all’acquisto della casa, ma un deciso rafforzamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica per garantire un alloggio dignitoso alle famiglie che non possono accedere né alla proprietà né al credito bancario. L’alloggio ERP non è un bene di serie B, ma un bene collettivo con una funzione sociale fondamentale, che per decenni ha rappresentato uno strumento essenziale di coesione e tutela sociale per la città di Reggio Calabria“, conclude AVS.