Eccezionale intervento chirurgico in Sicilia: rimosso lo stomaco a un paziente di 90 anni sveglio durante l’intervento

All’ospedale Ingrassia dell’ASP di Palermo è stata effettuata una Gastrectomia per adenocarcinoma gastrico su un 90enne. L’intervento è stato eseguito da Guido Martorana, con il supporto dell’équipe di Chirurgia, e ha presentato una particolarità di assoluto rilievo: la rimozione dello stomaco è avvenuta in anestesia locoregionale, consentendo al paziente di rimanere sveglio durante tutta la procedura. La gestione anestesiologica è stata curata da Antonio Di Fede, coadiuvato da Stefano Bellanca, con il contributo dell’équipe anestesiologica. Nonostante l’età avanzata, la ripresa post-operatoria è stata immediata e il decorso clinico favorevole ha consentito la dimissione in tempi rapidi.

“Questo intervento – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – dimostra come anche nei casi più complessi e in pazienti molto anziani sia possibile garantire elevati standard di sicurezza e qualità delle cure. L’utilizzo di tecniche mini-invasive e l’integrazione tra competenze chirurgiche e anestesiologiche rappresentano oggi un valore aggiunto fondamentale“. “È in questa direzione che stiamo lavorando: – prosegue – offrire percorsi sempre più avanzati, riducendo l’impatto degli interventi e migliorando i tempi di recupero, con un’attenzione costante alla persona e alla qualità della vita”.