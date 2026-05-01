È reggino il vino più antico d’Italia, 4° al mondo

Per secoli abbiamo guardato alla Locride come se il tempo fosse passato sopra di essa senza lasciare traccia alcuna. Se avessimo invece scrutato l’orizzonte con gli occhi del mito, avremmo scoperto tutt’altra realtà: la nostra stirpe non è una semplice spettatrice della storia, ma la custode millenaria di una fiamma che non si è mai spenta. Siamo noi calabresi, principalmente noi della Locride, il ponte rimasto tra il presente e il tramonto della Magna Grecia. Un’eredità, questa, che si può riscontrare anche dentro quella linfa antica che ancora oggi scorre lungo le nostre terre: l’arte miracolosa del vino.

Il ritorno degli Dei

Quando, nel VII secolo a.C., i coloni greci sbarcarono sul promontorio Zefirio (Capo Bruzzano), tra i tesori tratti dalle stive c’era anche una pianta destinata all’immortalità: il vitigno del Greco di Bianco. Oggi quella pianta siede sul trono d’Italia come il vitigno più antico della nazione, quarto nel mondo tra quelli che ancora sfidano i secoli. È un po’ come un patto di sangue siglato ventisette secoli fa in un lembo di costa (il promontorio Zefirio) dove le “calanche” di marna bianca riflettono la luce del sole con una violenza celestiale. È lì che ancora oggi avviene il miracolo.

Il rito dei cannizzi: alchimia di sole e tempo

La genesi di questo nettare non è semplice tecnica, ma un sacro ufficio di pazienza e vigore. Tutto ha inizio nel cuore di settembre quando, dopo un anno di devozione tra i filari, le uve vengono recise e offerte al sacrificio dei cannizzi. Adagiati su letti di canne intrecciate, i grappoli affrontano la loro metamorfosi: per dieci giorni “sudano” sotto il fuoco implacabile del sole calabrese. È un processo lento, un rito di privazione dove l’acqua svanisce per lasciare spazio all’essenza pura. Il calore estrae l’anima profonda dello zucchero, concentrando in ogni acino la memoria di un’intera estate.

Il segreto del Dna: una reliquia primordiale

Ciò che la scienza moderna oggi decifra, gli antichi lo sapevano per diritto di stirpe. Le analisi genetiche confermano che questo vitigno è una rarità assoluta, una reliquia di biodiversità che pulsa di un sangue più vicino alle mitiche Malvasie del Mediterraneo che a qualunque uva moderna. È un frammento d’antichità sopravvissuto al naufragio dei secoli.

Un profilo leggendario: l’oro degli dei

Sollevare il calice significa varcare la soglia del mito. Con una potenza che non arretra mai sotto il 17%, il Greco di Bianco si palesa con la maestosità di un oro fuso, solcato da bagliori d’ambra e riflessi di topazio. Il suo profumo è la voce stessa della Locride: l’effluvio della zagara si fonde al miele di sulla, mentre la dolcezza dei fichi secchi e dell’albicocca si intreccia a note nobili di liquirizia e zafferano. Al palato si rivela come un abbraccio regale, un equilibrio sovrano tra una morbidezza vellutata e una freschezza vibrante che ne decreta l’immortalità.

L’ultimo atto di resistenza

In un’epoca dominata dall’omologazione industriale, il Greco di Bianco resta un eroico atto di ribellione. Solo 30.000 bottiglie l’anno vedono la luce tra i territori di Bianco e Casignana: un tesoro destinato a chi sa ancora riconoscere il sacro. È il “Nettare degli Dei” che i coloni della Magna Grecia elevarono a simbolo di virtù prodigiose. La Locride non è una terra ai margini, ma il santuario dove la storia è stata raccolta, difesa tra le canne dei cannizzi e infine distillata in un calice. Questo deduce che noi calabresi, di questa particolare fascia territoriale, non siamo mai stati immobili: eravamo solo impegnati a custodire l’eterno.