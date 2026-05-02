È morto Alex Zanardi, il supereroe del ciclismo paralimpico: la rinascita dopo la tragedia, le medaglie e l’ispirazione per tutti

Triste notizia per lo sport italiano. All’età di 59 anni è morto Alex Zanardi, straordinario atleta che ha fatto la storia del paraciclismo italiano. Quello di Alessandro “Alex” Zanardi è un nome che ha attraversato decenni di storia dello sport e dello spirito umano: pilota di automobili che ha gareggiato nel mondo dei motori più importanti, atleta paralimpico iridato e simbolo di resilienza. Conosciuto per il suo carisma, il suo sorriso e la sua incredibile capacità di lottare, Zanardi ha segnato la memoria collettiva degli appassionati di sport e non solo.

Dai kart alla Formula 1: la costruzione di un campione

Alex Zanardi nasce a Bologna il 23 ottobre 1966, figlio di Dino, idraulico, e Anna, sarta. Cresce a Castel Maggiore dove, sin da ragazzo, sviluppa una passione irrefrenabile per i motori. Inizia a correre nei kart costruendo da sé i suoi primi veicoli, e già negli anni ’80 conquista successi nei campionati italiani ed europei di karting.

Negli anni ’90 la sua carriera esplode: dopo esperienze in Formula 3 e Formula 3000, approda alla Formula 1, correndo per squadre come Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Pur senza vittorie in F1, dimostra talento e carattere, conquistando stima e rispetto nel paddock internazionale.

La svolta avviene negli Stati Uniti dove, nella serie CART (Championship Auto Racing Teams), Zanardi diventa campione nel 1997 e nel 1998, imponendosi come uno dei piloti più forti della serie.

Il tragico incidente di Lausitzring

Il 15 settembre 2001 è una data scolpita nella storia personale di Zanardi e in quella dello sport. Durante una gara del campionato CART al circuito del Lausitzring, in Germania, Zanardi subisce un terribile schianto: la sua vettura viene colpita da quella di un altro pilota in piena corsa e l’impatto gli costa la perdita di entrambe le gambe.

Le immagini dell’incidente sono drammatiche, ma ciò che segue è ancora più incredibile: dopo un periodo in coma e molteplici operazioni chirurgiche, Zanardi si rialza e, con protesi alle gambe, nella cerimonia pre-gara percorre le ultime tornate sull’anello stesso del Lausitzring che lo aveva quasi ucciso.

La seconda vita: l’ascesa nel paraciclismo paralimpico

Una volta superata la fase critica della riabilitazione, Alex Zanardi non si arrende e guarda oltre. Inizia la sua carriera nel paraciclismo handbike, disciplina in cui utilizza una bicicletta azionata con le braccia. Un nuovo mondo si apre per lui e, con impegno e dedizione, raggiunge nuovi vertici sportivi vincendo 2 medaglie d’oro ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e un argento e altrettante medaglie ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. Ai Mondiali su strada vanta 12 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

La sua storia ispira milioni di persone, ponendolo come figura di riferimento per la resilienza, la determinazione e la capacità di superare gli ostacoli più duri.

Un campione oltre le medaglie

La vita di Alex Zanardi è stata segnata anche da momenti tragici fuori dalla pista. Nel giugno 2020, durante una competizione di handbike vicino a Siena, Zanardi rimane coinvolto in un gravissimo incidente: la sua handbike perde il controllo in discesa e si scontra con un camion. Subisce gravi traumi al volto e al cranio e viene trasportato in condizioni critiche all’ospedale, dove si sottopone a una lunga serie di interventi neurochirurgici.

Dopo lunghi mesi di cure, progressi e riabilitazione, Zanardi torna a casa e continua il suo percorso di recupero, seguito con affetto e discrezione dalla sua famiglia e dai suoi tanti fan.

La notizia della morte di Zanardi ha lasciato un vuoto immenso nello sport italiano, una figura che ha incarnato il coraggio e la speranza, capace di trasformare un destino avverso in un esempio per chiunque affronti una difficoltà. Non solo un pilota o un atleta paralimpico, ma un simbolo di tenacia e apertura verso nuove sfide nella vita quotidiana di tutti.