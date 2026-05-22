È morto a Palermo il regista Maurizio Diliberto che raccontò la Sicilia

È morto a Palermo il regista e seneggiatore Maurizio Diliberto. Nella sua lunga attività ha prodotto documentari per la Rai siciliana ma anche film e audiovisivi. Diliberto, padre del regista Pif, aveva 84 anni. Si è spento dopo un aggravamento delle condizioni di salute. Professionista di grande garbo e sensibilità, a Diliberto sono state conferite le cittadinanze onorarie di Palazzo Adriano, set del film “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, e di Santa Margherita Belice. A Palazzo Adriano il regista aveva girato il film “Viva la Sicilia… punto e basta”.