Drammatico incidente in provincia di Messina, muore un centauro di 45 anni

È di un morto il bilancio del tragico incidente stradale a Francavilla di Sicilia avvenuto lungo la Strada provinciale 7/I, arteria che collega Castiglione di Sicilia al centro francavillese. A perdere la vita è stato Concetto Francesco Conti, 45 anni, originario di Acireale, che viaggiava in sella alla propria motocicletta. L’impatto tra la moto e un fuoristrada si è rivelato fatale per il centauro, deceduto nonostante i soccorsi.

Lo scontro sulla Strada provinciale 7/I

Secondo quanto ricostruito dalle prime informazioni, il motociclista procedeva in direzione del centro di Francavilla di Sicilia quando, dopo una doppia curva in discesa, è entrato in contatto con una Suzuki Vitara che viaggiava in direzione monte. La collisione tra la motocicletta e il piccolo fuoristrada ha avuto conseguenze drammatiche. L’impatto è stato particolarmente violento e per Concetto Francesco Conti non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente resta al vaglio delle autorità intervenute sul posto.

Inutili i tentativi di rianimazione del 118

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente è arrivato il personale medico del 118, che ha tentato di rianimare il motociclista. Le manovre di soccorso, però, non sono riuscite a salvargli la vita. Il 45enne non si è mai ripreso dopo l’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il decesso è stato constatato sul posto. La tragedia ha scosso la comunità di Acireale, dove la vittima viveva, e il territorio di Francavilla di Sicilia, teatro dell’incidente.

Carabinieri e Polizia locale al lavoro sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale di Francavilla di Sicilia, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra la motocicletta e la Suzuki Vitara. Gli investigatori dovranno verificare la posizione dei mezzi, il punto d’impatto e le condizioni del tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle responsabilità o su eventuali altri provvedimenti.