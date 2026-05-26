Dramma sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: morto uomo precipitato nel vuoto da un viadotto

Una nuova immensa tristezza avvolge la provincia di Vibo Valentia a causa di un drammatico evento consumatosi nelle prime ore pomeridiane di oggi. Il tratto stradale calabrese della A2 Autostrada del Mediterraneo è stato nuovamente testimone di un destino fatale, localizzato precisamente nei pressi dello svincolo che conduce alla rinomata località di Pizzo. Un dramma improvviso ha scosso la serenità della giornata, lasciando sgomenta l’intera comunità locale e gli automobilisti di passaggio che si sono trovati di fronte a una scena straziante.

Le prime frammentarie ricostruzioni descrivono la repentina decisione di un uomo che ha interrotto la sua marcia lungo la carreggiata. Il conducente ha accostato il proprio veicolo ai margini della strada, per poi compiere il tragico e definitivo gesto oltre le recinzioni della struttura. Il violento impatto seguito alla caduta da un’altezza considerevole non ha lasciato alcuna via di scampo all’uomo.

L’intervento tempestivo dei soccorritori e il blocco della viabilità

Subito dopo la segnalazione del fatto, è scattata una massiccia macchina dei soccorsi per cercare di prestare aiuto nel più breve tempo possibile. Sul luogo del dramma sono giunti celermente i medici del personale del 118, supportati dall’arrivo dell’elisoccorso decollato per accelerare le operazioni di trasferimento in ospedale. Insieme alle équipe sanitarie, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le diverse pattuglie delle forze dell’ordine per avviare i rilievi stradali necessari e localizzare il corpo del ragazzo tra la folta vegetazione sottostante.

Nonostante l’attivazione immediata e l’efficienza dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile, poiché le gravissime lesioni riportate hanno causato il decesso istantaneo dell’uomo. La gestione dell’emergenza ha inevitabilmente provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Per permettere la messa in sicurezza dell’area e i successivi accertamenti dell’autorità giudiziaria, il traffico bloccato in direzione sud ha subito forti rallentamenti, costringendo le autorità a canalizzare e monitorare i flussi di veicoli diretti verso la parte meridionale della regione.

Un ponte tristemente noto per i fatti di cronaca nera

La memoria collettiva del territorio torna a fare i conti con una ferita mai rimarginata, poiché il viadotto autostradale situato nei pressi di Pizzo Calabro evoca tristemente ricordi legati a vicende analoghe accadute negli anni scorsi. La struttura è purtroppo già salita agli onori della cronaca nera calabrese a causa di altri episodi drammatici che hanno visto coinvolte giovani vite spezzate nello stesso identico punto, trasformando questo tratto stradale in un simbolo di sofferenza emotiva.

Proprio al fine di contrastare il ripetersi di simili circostanze e incrementare i livelli di sicurezza passiva, in passato l’ente gestore dell’infrastruttura aveva deliberato ed eseguito specifici lavori finalizzati a innalzare le barriere di protezione. Le recinzioni metalliche erano state significativamente elevate per scoraggiare e impedire lo scavalco della sede stradale. Nonostante tali importanti accorgimenti tecnici ed edilizi volti alla prevenzione, il doloroso episodio odierno dimostra la persistente vulnerabilità di fronte a situazioni di profondo disagio interiore.