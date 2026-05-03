Dramma in Sicilia: cade in un laghetto artificiale, cadavere recuperato dai Vigili del Fuoco

Il cadavere un uomo di 65 anni è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’interno di un laghetto artificiale utilizzato per finalità agricole in contrada Gaito, nel territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. La tragedia si è consumata in un’area rurale dell’Ennese, dove nelle ore precedenti era stata segnalata la possibile caduta di una persona nello specchio d’acqua. L’allarme ha fatto immediatamente scattare le operazioni di ricerca e soccorso. Sul posto sono arrivate le squadre dei pompieri del comando provinciale di Enna, impegnate nelle prime verifiche e nel coordinamento dell’intervento. Considerata la natura del luogo e la necessità di ispezionare il fondale del laghetto, è stato richiesto anche il supporto specialistico dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche in acqua.

Il lavoro congiunto delle diverse componenti dei vigili del fuoco ha permesso di individuare e recuperare il cadavere del 65enne

Alle attività hanno preso parte anche gli uomini del nucleo elicotteri di Catania, intervenuti per fornire supporto dall’alto e agevolare le operazioni in una zona agricola non semplice da gestire dal punto di vista logistico. Il lavoro congiunto delle diverse componenti dei vigili del fuoco ha permesso di individuare e recuperare il cadavere del 65enne. In contrada Gaito sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso dopo il recupero del corpo dalle acque del laghetto artificiale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento resta da chiarire come l’uomo sia finito nello specchio d’acqua agricolo e quali siano state le circostanze che hanno portato alla sua morte. Le indagini dei militari dell’Arma serviranno a stabilire se si sia trattato di un incidente o se vi siano altri elementi da approfondire. La zona è stata posta all’attenzione degli investigatori, mentre proseguono le verifiche per raccogliere informazioni utili e ricostruire gli ultimi momenti prima della caduta nel laghetto.