Dramma in Calabria: muore centauro durante una gara di Enduro, sul posto l’elisoccorso

Una tragica fatalità ha segnato la gara di enduro che si stava svolgendo a Corigliano Rossano. Giannandrea La Forgia, un motociclista di 41 anni originario della Puglia, è morto mentre partecipava alla competizione. Il dramma si è consumato quando l’uomo si è accasciato al suolo probabilmente per un malore improvviso. Immediatamente, gli organizzatori hanno cercato di prestare soccorso, attivando i medici e cercando di stabilizzare la situazione. I tentativi di rianimazione sono continuati per diversi minuti, mentre si attendeva l’arrivo dell’elisoccorso. Nonostante gli sforzi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha profondamente sconvolto gli altri partecipanti, il personale e tutti gli appassionati presenti per assistere alla manifestazione, che si stava svolgendo nell’area del parco comunale “Fabiana Luzzi” di Corigliano Rossano. Gli organizzatori hanno immediatamente sospeso la gara.