Dramma in Calabria, è morto 11enne colpito da un malore a scuola

È morto il ragazzo di Diamante, in provincia di Cosenza, che ieri mattina era stato colto da un improvviso e gravissimo malore mentre si trovava a scuola con i compagni. Il giovane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza, dove era arrivato dopo essere stato inizialmente assistito all’ospedale Iannelli di Cetraro.

Una comunità sconvolta dal dolore

Le condizioni del ragazzo erano apparse sin dai primi momenti molto gravi. Dopo il malore accusato a scuola erano stati immediatamente attivati i soccorsi. Il giovane era stato prima trasportato d’urgenza all’ospedale di Cetraro, dove il personale sanitario era riuscito a stabilizzarlo. Considerata però la complessità del quadro clinico, i medici avevano poi disposto il trasferimento all’ospedale di Cosenza, nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il ragazzo non ce l’ha fatta.